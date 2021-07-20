Son dakika | Bayram namazı sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Bayram namazını KKTC'de kılan Başkan Erdoğan namaz sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları:



Anavatandaki tüm kardeşlerimin bayramını tebrik ediyorum. İslam dünyasının ve İslam aleminin bayramını tebrik ediyorum.

Sorunsuz bir dönem, sorunsuz bir zaman insanlığın yaşamı boyunca olmamıştır ve olmayacaktır. Bunu böyle bilmemiz lazım. Bu sorunlar karşısında çözümlerimiz ne olacak? Nasıl çözümler üreteceğiz? Afgan halkı dirayesiyle emperyal güçlere karşı mücadelesini verdi ve bu mücadeleden zaferle çıktı.

Daha sonra emperyal güçler tekrar Afganistan'a girdi ve 20 yılı aşkın süredir oradalar. Biz de emperyal güçlere karşı Afgan güçlerimizin yanında yer aldık. İnsani noktada Afgan halkına her türlü desteği verme mücadelemizi sürdürdük. Şimdi yeni bir dönem var. 3 ana otorite görünüyor. NATO, ABD ve Türkiye. ABD çekilme kararını verdi ama Kabil Havaalanının bundan sonra da bizim tarafımızdan işletilmesini istediler.

Biz şu anda olumlu bakıyoruz ama ABD'ye bazı şartlarımız var. Diplomatik ilişkilerde ABD bizim yanımızda yer alacak, lojistik güç olarak bizim yanımızda olacak. Bir diğeri de bu süreç içerisinde mali ve idari noktada sıkıntılar olacak. Bu konuda da gerekli desteği Türkiye'ye verecek. Bu şartlar sağlanırsa biz Türkiye olarak Kabil Havalimanı'nın işletilmesini Türkiye olarak düşünüyoruz. Taliban'la da bu süreci görüşeceğiz. Türkiye'nin Taliban'ın inancıyla alakalı ters bir yanı yok. Onlarla bu konuyu görüşebileceğimizi düşünüyorum. Başka alternatifler üzerinde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz.