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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Lefkoşa'da Alparslan Türkeş'in doğduğu müze eve ziyaret

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.07.2021
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Lefkoşa'da Alparslan Türkeş'in doğduğu müze eve ziyaret

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in doğduğu müze evi ziyaret etti. Müze hakkında bilgi alıp incelemelerde bulunan Erdoğan, daha sonra KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından onuruna verilen yemeğe katıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa'da MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in doğduğu müze evi ziyaret etti.

Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da eşlik etti.

Müze hakkında bilgi alıp incelemelerde bulunan Erdoğan, özel defteri imzaladı.

Erdoğan'a müze ziyaretinde bir çocuk tarafından çiçek takdim edildi.

BAŞKAN ERDOĞAN ONURUNA YEMEK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından onuruna verilen yemeğe katıldı.

KKTC Cumhurbaşkanlığı'ndaki yemek basına kapalı gerçekleşti.

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