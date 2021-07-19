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Başkan Erdoğan'dan askerlere bayram telefonu

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Giriş Tarihi: 19.07.2021 Güncelleme Tarihi: 19.07.2021
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Başkan Erdoğan'dan askerlere bayram telefonu

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, Cudi Dağı'nda Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Arslan Üs Bölgesi'ndeki Bakan Soylu ile telefonla görüşerek, askerlerin bayramını kutladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Arslan Üs Bölgesi'ne giderek askerlerle buluştu.

Başkan Erdoğan’dan askerlere sürpriz bayram telefonu BAŞKAN ERDOĞAN’DAN ASKERLERE SÜRPRİZ BAYRAM TELEFONU

Bakan Soylu, "Kahraman evlatlarımızla bir aradayız" dedi.

ASKERLERE BAYRAM TELEFONU
Başkan Erdoğan, Cudi Dağı'nda Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Arslan Üs Bölgesi'ndeki Bakan Soylu ile telefonla görüşerek, askerlerin bayramını kutladı.

Erdoğan, "Tüm askerlerimizin Kurban Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyorum" dedi.

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