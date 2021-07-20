FETÖ'cü Adil Öksüz'ün Akıncı Üssü'nden firar etmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı

Kısa bir süreliğine burada kalan Öksüz ve Oruç, daha sonra bir grup darbeci asker tarafından uğurlandı.

Öksüz'ün Akıncı Üssü'nden firar etmeden önceki son görüntülerine ilişkin "görüntü döküm belgesinde" şu tespitlere yer verildi:

"Öğretmen Gazinosu kapısının önünde büyük bir kalabalığın toplandığı, sivil kıyafetli olarak sanık Adil Öksüz'ün, elinde el çantası ve bir valizle kapı önündekilerle konuştuğu, sanık Nurettin Oruç'un elinde el çantasının bulunduğu, kapı önündeki kalabalık askeri grubun sivil imamları Öğretmen Gazinosu'ndan uğurladıkları, onların peşinde bir anda Öğretmen Gazinosu'nun boşaldığı anlaşılmaktadır."