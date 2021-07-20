Hudut Kartalları bayram nöbetinde!

"BAŞTAN AŞAĞI ZIRHLI VE SON TEKNOLOJİYLE DONATILAN ARAÇLAR BÖLGEDE KUŞ UÇURTMUYOR"

Taktik tekerlekli zırhlı olan "Vuran" ve "KOBRA-2" araçlarının üzerinde bulunan termal termal kameralar ve kara gözetleme radarı sayesinde bölgede habersiz kuş uçmuyor. Vuran aracı üzerine entegre edilmiş Sarp Silah Sistemi'nin kara ve havada otomatik takip etme özelliği sayesinde bölgede görünmeyenler görünür hale geliyor. KOBRA-2 aracı üzerinde bulunan termal kameralar ise gece gündüz fark etmeksizin 10 kilometre çapında ısı yayan her şey tespit edilebiliyor. Aynı zamanda araç üzerinde yer alan kara gözetleme radarı ile her türlü hava koşulunda 6 kilometreye kadar hareket eden canlılar, 15 kilometreye kadar da hareket halindeki motorlu araçlar tespit edilerek bölgenin güvenliği sağlanıyor.

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