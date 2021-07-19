Kıbrıslı Rumlar yine provokasyon peşinde! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar için bu adımı attılar

Cumhurbaşkanı Tatar'ın Twitter hesabının Aralık 2011'den beri aktif olduğu ve yaklaşık 150 bin takipçisinin bulunduğu ifade edilen açıklamada söz konusu kampanya ile ilgili olarak "Rumlar tarafından başlatılan ve bu onayın iptal istenen kampanya yazısında, KKTC Cumhurbaşkanı olarak yazılmasından 'büyük rahatsızlık' duyulduğu ve bunun 'provokasyon' sebebi olduğu iddia ediliyor. KKTC'nin 'yasadışı bir ürün' olduğunu da iddia edilen kampanyada. 'Uluslararası toplumun KKTC'yi asla tanımayacağı' da öne sürülüyor" ifadelerine yer verildi.