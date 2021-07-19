Başkan Erdoğan'ın tarihi KKTC ziyareti öncesi Yunan medyasının ayarları bozuldu! İsrail'i de yardıma çağırdılar

5 MÜJDE SENARYOSU

Kıbrıs Türk halkı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 47'nci yıldönümü törenlerinde Lefkoşa'da vereceği müjdelere kilitlendi. Rum-Yunan ikilisi ve AB'nin endişeyle, BM'nin ise merakla beklediği müjdelerle ilgili 5 senaryo konuşuluyor, ilk sırada Azerbaycan'ın KKTC ile diplomatik ilişki başlatması yer alıyor.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, Başkan Erdoğan, Meclis Başkanı Mustafa Şentop, MHP lideri Devlet Bahçeli ve TBMM'den bir heyetle yarın 2 günlük Kıbrıs ziyaretine başlıyor. Erdoğan, biri KKTC Meclisi'nde, diğeri 20 Temmuz törenlerinde tüm dünyaya Kıbrıs'la ilgili açıklamalar yapacak. Yetkililer, müjdelerle ilgili ser verip sır vermezken, 5 senaryoya üzerinde duruluyor: