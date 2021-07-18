Sözcü Kalın'dan başörtüsü kararına tepki: 'Din özgürlüğü kavramı Müslümanları kapsamıyor mu?'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrakim Kalın, Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanının bir takım hallerde iş yerinde başörtüsünün yasaklanabileceğine ilişkin kararına, "Müslüman kadınların haklarına bir başka darbedir ve Avrupa'da İslam'a karşı savaş çığırtkanlığı yapanların işine yarayacaktır." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Kalın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Adalet Divanının açıklamasına tepki gösterdi.

DİN ÖZGÜRLÜĞÜ KAVRAMI ARTIK MÜSLÜMANLARI KAPSAMIYOR MU?

Paylaşımında "Din özgürlüğü kavramı artık Müslümanları kapsamıyor mu?" diye soran Kalın, "Avrupa Adalet Divanının iş yerinde başörtüsüyle ilgili kararı Müslüman kadınların haklarına bir başka darbedir ve Avrupa'da İslam'a karşı savaş çığırtkanlığı yapanların işine yarayacaktır." ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Avrupa Adalet Divanı, AB'de şirketlerin belirli koşullar altında çalışanlarının başörtüsü takmasını yasaklayabileceğine hükmetmişti.

AB'nin en yüksek mahkemesi Adalet Divanı, Almanya'da başörtüsü takmaya başladıktan sonra işlerinden uzaklaştırılan kadınların açtığı iki dava, 15 Temmuz'da sonuçlanmıştı.

Mahkemeden yapılan açıklamada ise "İş yerinde siyasi, felsefi veya dini inançlara ait görünür herhangi bir sembolün takılmasının yasaklanması, işverenin müşterilere karşı tarafsız bir imaj sunma veya sosyal anlaşmazlıkları önleme ihtiyacıyla haklı görülebilir." ifadeleri kullanılmıştı

Açıklamada, söz konusu gerekçenin işveren açısından gerçek bir ihtiyaca karşılık gelmesi gerektiği de belirtilmişti.