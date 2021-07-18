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Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Almanya'daki başörtüsü düşmanlığına tepki

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Giriş Tarihi: 18.07.2021 Güncelleme Tarihi: 18.07.2021
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Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Almanya'daki başörtüsü düşmanlığına tepki

Son dakika haberleri.. Dışişleri Bakanlığı tarafından Almanya'daki başörtüsü düşmanlığına tepki gösterildi. Bakanlığın yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın (ABAD), Almanya’daki iki ayrı işletmenin çalışanlarına uyguladığı başörtüsü kısıtlaması hakkındaki son kararı din özgürlüğünü alenen ihlal etmektedir. Avrupa’yı rehin alan İslam düşmanlığının, ırkçılığın ve nefret zehrinin giderek yükseldiği bir dönemde, ABAD kararı, din özgürlüğünü yok saydığı gibi, ayrımcılığa da zemin ve hukuki kılıf kazandı" ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından Almanya'daki başörtüsü düşmanlığına tepki gösterildi.

Bakanlığın yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın (ABAD), Almanya'daki iki ayrı işletmenin çalışanlarına uyguladığı başörtüsü kısıtlaması hakkındaki son kararı din özgürlüğünü alenen ihlal etmektedir. Avrupa'yı rehin alan İslam düşmanlığının, ırkçılığın ve nefret zehrinin giderek yükseldiği bir dönemde, ABAD kararı, din özgürlüğünü yok saydığı gibi, ayrımcılığa da zemin ve hukuki kılıf kazandı" ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU? SKANDAL KARAR

Mahkemeden yapılan açıklamada, "İş yerinde siyasi, felsefi veya dini inançlara ait görünür herhangi bir sembolün takılmasının yasaklanması, işverenin müşterilere karşı tarafsız bir imaj sunma veya sosyal anlaşmazlıkları önleme ihtiyacıyla haklı görülebilir." denildi.

Söz konusu gerekçenin işveren açısından gerçek bir ihtiyaca karşılık gelmesi gerektiğinin de ifade edildiği açıklamada, ulusal mahkemelerin üye ülkelerin özel koşullarını dikkate alabileceği belirtildi.

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