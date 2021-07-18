Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Almanya'daki başörtüsü düşmanlığına tepki

Bakanlığın yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın (ABAD), Almanya'daki iki ayrı işletmenin çalışanlarına uyguladığı başörtüsü kısıtlaması hakkındaki son kararı din özgürlüğünü alenen ihlal etmektedir. Avrupa'yı rehin alan İslam düşmanlığının, ırkçılığın ve nefret zehrinin giderek yükseldiği bir dönemde, ABAD kararı, din özgürlüğünü yok saydığı gibi, ayrımcılığa da zemin ve hukuki kılıf kazandı" ifadelerine yer verildi.