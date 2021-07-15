Avrupa'dan skandal başörtüsü kararı
Almanya'da başörtüsü takan Müslüman kadınlar işlerinden kovuluyor. 2 kadının açtığı dava sonrasında Avrupa Adalet Divanı skandal bir karara imza attı. Mahkeme, Avrupa Birliğinde şirketlerin belirli koşullar altında çalışanlarının başörtüsü takmasını yasaklayabileceğine hükmetti.
Lüksemburg'da bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Adalet Divanı, Almanya'da başörtü takmaya başladıktan sonra işlerinden uzaklaştırılan Müslüman kadınların getirdiği iki davayla ilgili kararını verdi.
YASAKLANMASI HAKLI GÖRÜLEBİLİR
Mahkemeden yapılan açıklamada, "İş yerinde siyasi, felsefi veya dini inançlara ait görünür herhangi bir sembolün takılmasının yasaklanması, işverenin müşterilere karşı tarafsız bir imaj sunma veya sosyal anlaşmazlıkları önleme ihtiyacıyla haklı görülebilir." denildi.
Söz konusu gerekçenin işveren açısından gerçek bir ihtiyaca karşılık gelmesi gerektiğinin de ifade edildiği açıklamada, ulusal mahkemelerin üye ülkelerin özel koşullarını dikkate alabileceği belirtildi.
BÜYÜK TEPKİYE YOL AÇMIŞTI
2017 tarihli başka bir kararda da Adalet Divanı, şirketlerin belirli koşullar altında çalışanların başörtüsü ve diğer görünür dini semboller takmasını yasaklayabileceğine hükmetmişti. Söz konusu karar, büyük tepkiye yol açmıştı.
FRANSA'DA KADINLAR AYAKLANDI
Fransa'da Müslüman kadınlar, siyasetçilerin gündeminde olan başörtüsüne yönelik yasak planlarını, sosyal medyada başlattıkları "Pas Touche A Mon Hijab" (Başörtüme dokunma) hareketiyle protesto ediyor.
Müslümanları hedef aldığı gerekçesiyle eleştirilen ve "ayrılıkçı" olarak bilinen Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler adlı yasa tasarısı, Senato'da görüşülürken özellikle başörtüsü hedef alındı.
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