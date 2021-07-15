Avrupa'dan skandal başörtüsü kararı

YASAKLANMASI HAKLI GÖRÜLEBİLİR

Mahkemeden yapılan açıklamada, "İş yerinde siyasi, felsefi veya dini inançlara ait görünür herhangi bir sembolün takılmasının yasaklanması, işverenin müşterilere karşı tarafsız bir imaj sunma veya sosyal anlaşmazlıkları önleme ihtiyacıyla haklı görülebilir." denildi.