Başörtüsü yüzünden tacize uğrayan Hülya Aslan: Bu bir benlik savaşı

21'İNCİ YÜZYILDA BUNU YAŞAMAK ÇOK ÜZÜCÜ

- Tatilde bir arkadaşımla birlikte kendimize uygun beach bulamayınca otelimizin plajına gitmek zorunda kaldık. Akşam da bir restoranda yemeğe çıktık. En iyi yerleri tercih etsek de, üzerimize doğru yürüyüp bize laf atanlar oldu. İyi bir arabayla birilerinin önünden geçiyoruz ama başörtülüyüz diye çirkin sözler duyuyoruz. Alkollü bir mekana gidiyorsam, bu benim alkol alacağım anlamına gelmiyor. Beni rahatsız etmeyen bir ortamsa çay-kahve de içebilirim. Böyle bir yerde bana "Sizin burada ne işiniz var, isterseniz biraz ileride halk plajı var, oraya gidin" dediler, bu çok canımı sıktı. Ne münasebet seni ilgilendirmez nereye gidersem giderim. 21'inci yüzyılda hâlâ bunu yaşıyor olmak çok üzücü.