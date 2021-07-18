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Son dakika: Turizm Teşvik Kanunu TBMM'de kabul edildi

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Giriş Tarihi: 18.07.2021 Güncelleme Tarihi: 18.07.2021
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Son dakika: Turizm Teşvik Kanunu TBMM'de kabul edildi

Son dakika haberi... TBMM Genel Kurulunda, Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi. Öte yandan Meclis, 1 Ekim'e kadar tatile girdi.

TBMM Genel Kurulunun, gündemindeki kanun tekliflerini yasalaştırmak için dün saat 14.00'te başladığı mesaisi aralıksız 24 saati aştı.

Meclis, çalışmalarına 1 Ekim'e kadar ara vermeden önce ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni kanunlaştırmak için yoğun mesai yaptı.

Haftalık çalışma günleri dışında cuma, cumartesi ve bugün de çalışmalarına devam eden Genel Kurulun, dün saat 14.00'te başladığı son gün mesaisi ise aralıksız 24 saati aştı.

Kanun tekliflerinin kabul edilmesinin ardından, TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, birleşimi, Anayasa ve İçtüzük gereğince, 1 Ekim Cuma günü saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı. TBMM Genel Kurulu 1 Ekim'e kadar tatile girdi.

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