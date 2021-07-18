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8 F-16 savaş uçağı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi

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Giriş Tarihi: 18.07.2021 Güncelleme Tarihi: 18.07.2021
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8 F-16 savaş uçağı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yapısal iyileştirmeleri tamamlanan F-16 jetleri hakkında paylaşımda bulundu. 8 adet F-16'nın işlemlerinin tamamlandığı belirtilirken, savaş uçaklarının Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiği açıklandı.

Türkiye savunma sanayisindeki çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Mehmetçik'in kullandığı birçok ürünü yerli olarak hizmete sunmaya başlayan Türkiye, yapısal iyileştirmelere de hız verdi.

8. TESLİMAT TAMAM

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), yapısal iyileştirmesi tamamlanan sekizinci F-16 Blok-3 uçağının da Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiğini açıkladı.

Savunma Sanayii Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "F-16 Blok-30 uçaklarının yapısal iyileştirmeleri tüm hızıyla devam ediyor. F-16 Yapısal İyileştirme Projesi kapsamında yapısal iyileştirmesi tamamlanan sekizinci F-16 Blok-3 uçağını Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim ettik" ifadeleri kullanıldı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşıma beğeni yağdı. Sosyal medya kullanıcıları F-16'nın fotoğraflarına da büyük ilgi gösterdi.

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