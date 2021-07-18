Sağlık Bakanlığı'ndan Bayrama sayılı günler kurbanlık hayvanlardan geçebilecek hastalıklara karşı uyarı
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kurban Bayramı'nda hayvanlardan insanlara geçebilecek hastalıkların (zoonotik) önüne geçebilmek için kurbanlık hayvan nakli, alımı, etlerin tüketilmesine kadar, hijyen ve sağlık kurallarına azami dikkat edilmesinin oldukça önem taşıdığı belirtildi.
Kurban Bayramı'nda hayvanların insanlara geçebilecek hastalıkları önlemek için dikkat edilmesi gereken pek çok husus var. Bunlardan başta gelenleri ise kurbanlık hayvan nakli, alımı, etlerin tüketilmesi, sağlık ve hijyen.
Bakanlık çalışmalarından edinilen bilgilere göre, vatandaşların Kurban Bayramı'nı sağlıklı ve huzurlu şekilde geçirebilmeleri için Kovid-19 tedbirlerine uymaları, ayrıca zoonotik hastalıklara maruz kalma riskini göz önünde bulundurarak kurban kesim kurallarına dikkat etmeleri gerekiyor.
ZOONOTİK HASTALIKLAR HANGİ YOLLA BULAŞIYOR?
Zoonotik hastalıklar, hasta hayvana temas, hasta hayvandan elde edilen gıdaların tüketimi, hayvanın salgılarına veya kanına dokunma, deri veya kürkü ile temas yoluyla veya hasta hayvanlardan beslenen kene, sivrisinek gibi hayvanlardan insanlara bulaşabiliyor.
Bu nedenle kurbanlık hayvan nakli ve alımından etlerin tüketilmesine kadar, sağlık ve hijyen kurallarına azami özen gösterilmesi, hem bireysel hem de çevre ve toplum sağlığı açısından büyük önem taşıyor.
KURBANLIK HAYVANLARDAN HASTALIK GEÇMEMESİ İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMEDİ?
Kurban Bayramı'nda zoonotik hastalıklara maruz kalmanın önüne geçilebilmesi için şu önlemlere özellikle dikkat edilmesi gerekiyor:
"Kurbanlar, belediyelerin belirlediği kurban kesim yerlerinde ya da mezbahalarda kesilmeli. Kesim işlemi hijyenik koşullarda, ehil insanlar tarafından yapılmalı. Kurbanlık hayvanın kesinlikle veteriner hekim kontrolünden geçmiş sağlıklı hayvan olmasına dikkat edilmeli.
Hayvanların hastalıklı organları ve kan, mide, bağırsak içeriği gibi atıkları gömülmeli ya da uygun şekilde toplanarak imha edilmeli. Kurban kesen ya da et taksimi yapan kişilerin ellerinde yara ya da kesik olmamalı, varsa hijyenik eldiven kullanmalı."
KÖPEKLERE YEDİRİLMEMELİ
Hasta hayvanların pişmemiş kistli sakatatlarının etçil hayvanlara yedirilmesi "kist hidatik" hastalığına neden oluyor.
Özellikle köpekler olmak üzere etçil hayvanlardan insanlara bu hastalık bulaşabiliyor. Bu nedenle kistli organların köpeklere yedirilmemesi ve çukurlara gömülmesi bu hastalığın yayılmasını önleyen etkenler arasında sıralanıyor.
ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
Öte yandan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının yoğun görüldüğü yerlerde hayvanların kan, idrar gibi vücut sıvılarına çıplak elle temas edilmemesi gerekiyor.
Bu kapsamda mutlaka eldiven kullanılması ve gerekli koruyucu önlemlerin alınması, hastalığın bulaşmasını engelleyen önlemler arasında yer alıyor.
Vücuda kene tutunması durumunda ise kenenin hiç vakit kaybetmeden, çıplak elle dokunmadan cımbız, eldiven, bez veya naylon poşet gibi malzemelerle çıkarılması gerekiyor.
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