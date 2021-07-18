Sağlık Bakanlığı'ndan Bayrama sayılı günler kurbanlık hayvanlardan geçebilecek hastalıklara karşı uyarı

Kurban Bayramı'nda hayvanların insanlara geçebilecek hastalıkları önlemek için dikkat edilmesi gereken pek çok husus var. Bunlardan başta gelenleri ise kurbanlık hayvan nakli, alımı, etlerin tüketilmesi, sağlık ve hijyen.

Bakanlık çalışmalarından edinilen bilgilere göre, vatandaşların Kurban Bayramı'nı sağlıklı ve huzurlu şekilde geçirebilmeleri için Kovid-19 tedbirlerine uymaları, ayrıca zoonotik hastalıklara maruz kalma riskini göz önünde bulundurarak kurban kesim kurallarına dikkat etmeleri gerekiyor.