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Kurban Bayramı'nda Sabiha Gökçen Havalimanı'nda rekor yolcu sayısı

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 18.07.2021 Güncelleme Tarihi: 18.07.2021
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Kurban Bayramı'nda Sabiha Gökçen Havalimanı'nda rekor yolcu sayısı

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan 17 Temmuz tarihinde yolculuk yapan 104 bin 508 kişi ile pandemi sürecinin en yüksek yolcu rakamına ulaşıldı.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda Kurban Bayramı'ndaki yolcu sayısı rekor getirdi.

Kurban Bayramı tatilini tatil beldelerinde veya memleketlerinde geçirmek için İstanbul'dan ayrılan çok sayıda vatandaş, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nı seçti.

YOLCU SAYISINDA REKOR

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan, 17 Temmuz'da, 104 bin 508 kişi ile salgın döneminin en yüksek yolcu sayısına ulaşıldı. Havalimanından 14 Temmuz'da 89 bin 959, 15 Temmuz'da 94 bin 980, 16 Temmuz'da ise 101 bin 245 yolcu uçuş yaptı.

Öte yandan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda bugün ek seferlerle beraber 674 uçuşun planlandığı öğrenildi.

ÖNLEMLER SONUÇ VERDİ

Koronavirüs salgınıyla mücadelede alınan sıkı önlemlere vatandaşın da uyması sonucunda salgın sürecinde olumlu sonuçlar elde edildi. Vaka sayılarında beklenen seviyeye inilmesinin ardından 1 Temmuz'da normalleşme süreci başladı.

17 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU-VAKA SAYILARINDA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, 17 Temmuz koronavirüs tablosunu paylaştı. Bakanlık tarafından açıklanan tabloya göre, son 24 saat içerisinde 234 bin 161 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 666 kişinin testi pozitif sonuç verdi, 38 kişi yaşamını yitirdi, sağlığına kavuşanların sayısı ise 5 bin 490 oldu.

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