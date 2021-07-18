Kurban Bayramı'nda Sabiha Gökçen Havalimanı'nda rekor yolcu sayısı
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan 17 Temmuz tarihinde yolculuk yapan 104 bin 508 kişi ile pandemi sürecinin en yüksek yolcu rakamına ulaşıldı.
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda Kurban Bayramı'ndaki yolcu sayısı rekor getirdi.
Kurban Bayramı tatilini tatil beldelerinde veya memleketlerinde geçirmek için İstanbul'dan ayrılan çok sayıda vatandaş, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nı seçti.
YOLCU SAYISINDA REKOR
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan, 17 Temmuz'da, 104 bin 508 kişi ile salgın döneminin en yüksek yolcu sayısına ulaşıldı. Havalimanından 14 Temmuz'da 89 bin 959, 15 Temmuz'da 94 bin 980, 16 Temmuz'da ise 101 bin 245 yolcu uçuş yaptı.
Öte yandan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda bugün ek seferlerle beraber 674 uçuşun planlandığı öğrenildi.
ÖNLEMLER SONUÇ VERDİ
Koronavirüs salgınıyla mücadelede alınan sıkı önlemlere vatandaşın da uyması sonucunda salgın sürecinde olumlu sonuçlar elde edildi. Vaka sayılarında beklenen seviyeye inilmesinin ardından 1 Temmuz'da normalleşme süreci başladı.
17 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU-VAKA SAYILARINDA SON DURUM
Sağlık Bakanlığı, 17 Temmuz koronavirüs tablosunu paylaştı. Bakanlık tarafından açıklanan tabloya göre, son 24 saat içerisinde 234 bin 161 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 666 kişinin testi pozitif sonuç verdi, 38 kişi yaşamını yitirdi, sağlığına kavuşanların sayısı ise 5 bin 490 oldu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 10 ay boyunca 2.840 TL hesaplara yatacak! SGK başvuru şartlarını açıkladı! 2021 işsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır?
- Tarihler açıklanıyor... 2022 ÖSYM sınav takvimi: KPSS, YKS, DGS, MSÜ, ALES başvuru ve sınav tarihi ne zaman?
- Teşrik tekbirleri ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı'nda teşrik tekbiri ne zaman, nasıl ve kaç defa getirilir?
- Arefe günü ne zaman, hangi gün? 2021 Kurban Bayramı arefesi ayın kaçında idrak edilecek?
- PSV Galatasaray maçı ne zaman? 2021 Şampiyonlar Ligi PSV GS maçı hangi kanalda, saat kaçta?
- 10 bin bekçi alınacak! EGM ve Jandarma 2021 bekçi alımı ne zaman yapılacak? Başvuru tarihi ve şartlar açıklandı mı?
- Son dakika: e-Devlet bayram harçlığı başvurusu alınıyor mu? Açık Kapı ile 500 TL bayram harçlığı verilecek mi?
- 1100 TL pandemi parası ne zaman yatacak? 2021 sosyal yardım ödemeleri bayramdan önce verilecek mi?
- Altın fiyatları son durum: 17 Temmuz gram altın, çeyrek altın ne kadar, kaç TL oldu? Canlı altın fiyatları...
- Başkan Erdoğan'dan terörizmin finansmanı ile mücadeleye ilişkin genelge
- Taşeron ve kamu işçilerine müjde! En düşük ödeme 1.108 TL olacak! Tediye ödemeleri ne zaman yapılacak?
- Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlayacak? Peaky Blinders yeni sezon tarihi belli oldu mu?