Kurbanlık alırken nelere dikkat edilmeli? İşte kurbana dair tüm merak edilenler…
Hasan Basri Karadeniz'in sunuculuğunu yaptığı VAV TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında Din İşleri Yüksek Kurulu eski başkanı Dr. Hüseyin Kayapınar kurbana ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Peki kurban kesilirken nelere dikkat edilmeli, kurban ibadeti farz mı, nisap miktarı nedir? İşte kurbana dair tüm merak edilenler...
Dr. Hüseyin Kayapınar kurban ibadetini şu ifadelerle anlattı:
''Kurban kelimesi yaklaşma manasına gelir. İlk kurban kelimesinin söz konusu edildiği ayet, Hz. Adem'in oğulları Habil ve Kabil arasında olmuştur.
Kurban, o zamanlarda günümüzde anlamından ziyade Allah için sadaka verme anlamında kullanılıyor. Kurban'ın ilk örneği Hz. İbrahim ve Hz. İsmail arasında oluyor.
KURBAN İBADETİ FARZ MI?
Hanifi mezhebinde kurban ibadeti, imkan bulan, gücü yeten kişilere vaciptir. Bir kimse zorunlu ihtiyaçlarından ve borçlarından fazla olarak nisap miktarda malı olan kimsenin kurban kesmesi gerekir.
NİSAP MİKTARI NEDİR?
Kişinin zorunlu ihtiyaçlarından ve borçlarından fazla olarak 80.18 gr altının olduğunda kendisine kurban kesmek vacip olur.
KURBANLIK ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? KURBANLIK HAYVANIN KAÇ YAŞINDA OLMASI GEREKİR?
Deve, sığır, koyun ve keçinden hayvanlarından biri kurban olabilir. Devede 5 yaş, sığırda 2 yaş, koyun ve keçide 1 yaş.
Kurbanlık hayvanda kusur olmaması gerekir. Örneğin, kör, topal, kuyruğu kesilmiş gibi olan hayvanlar kurbanlık edilemez.
KURBAN KESİLİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Hanifi mezhebine göre, kurban kesilirken bile bile besmele terk edilirse o hayvanın eti yenmez. Kurban keserken abdestli olma zorunluluğu yoktur. Dişi ya da erkek ayrımı yoktur. Ancak küçükbaş hayvanların erkeği büyükbaş hayvanların dişisi makbuldür.
KURBAN ETİ DAĞITILIRKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?
3'e bölünür. Bunlardan üçte biri fakirlere, üçte biri eve gelen misafirlere ikram edilir, üçte biri de aile efradına yedirilir.''
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