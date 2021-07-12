Kurbanlık alırken nelere dikkat edilmeli? İşte kurbana dair tüm merak edilenler…

KURBAN KESİLİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Hanifi mezhebine göre, kurban kesilirken bile bile besmele terk edilirse o hayvanın eti yenmez. Kurban keserken abdestli olma zorunluluğu yoktur. Dişi ya da erkek ayrımı yoktur. Ancak küçükbaş hayvanların erkeği büyükbaş hayvanların dişisi makbuldür.