15 Temmuz ihanet kalkışması adım adım böyle geldi! İşte Gülen ile Öksüz arasındaki görüşme

Gerçekleştirilen hazırlık toplantılarında kara, hava, deniz ve jandarma olmak üzere her kuvvetten yönetici sanıklar kendi aralarında oluşturduğu çalışma grupları ayrı odalarda çalışmalar yaptı, ardından karargah olarak kullanılan villanın salonunda bir araya gelerek yapılan çalışmalar değerlendirildi. Ortak toplantılarda darbe girişiminin detayları, eylemlerde görev alacak sanıkların görev ve sorumlulukları belirlendi.

TSK imamı Adil Öksüz başkanlığında yapılan darbe plan toplantılarında, Cumhurbaşkanı, Başbakan, İçişleri Bakanı, MİT Müsteşarı, Emniyet Genel Müdürü, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanının ele geçirilip Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığına götürülmeleri planlandı. Ayrıca, TSK içinde darbeye veya örgüte destek vermeyecek komutanlar ve personelin sivil imamlar vasıtasıyla tespit edilmesi, derdest edilmelerine karar verilen bu isimleri alıkoyacak darbeci sanıkların görevlendirilmelerinin yapılması, TSK birimlerinin karargahlarının ele geçirilmesi, kontrol edilmesi, emir komuta zincirinin ele geçirilmesi, stratejik askeri birliklerin ele geçirilip darbe girişimi kapsamında kullanılmasıyla ilgili olarak ayrıntılı planlamalar yapıldı.