ABD'li hukukçudan FETÖ hakkında flaş sözler! Dünyanın en tehlikeli tarikatı

Türkiye'de 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Türkiye'nin ABD Büyükelçisi'nin ofisinde olduğunu kaydeden Amsterdam, burada Türk televizyonunu izlediğini ve olaylar gelişirken bundan haberdar olduğunu söyledi.

Amsterdam, sonrasında bir haber kuruluşunun kendisine ne düşündüğünü sormak için temasa geçtiğini çünkü o sırada ABD medyasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'ya kaçtığı haberlerinin yer aldığını kaydetti.

Onlara, "bunun çok iyi düzenlenmiş bir komplo gibi göründüğünü" söylediğini aktaran Amsterdam, "Sanırım Gülen ve örgütünün işin içinde olma ihtimalinden ilk bahsedenlerden biriydim. Çünkü bu, Erdoğan'ın ülkeyi terk ettiğine dair yalan haberler de dahil olmak üzere ABD faaliyetleriyle çok koordineli ve bağlantılı görünüyordu." dedi.