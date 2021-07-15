Marmaris'teki HDP binasına gerçekleştirilen saldırının arkasından FETÖ çıktı
Marmaris'te HDP ilçe başkanlığı binasına pompalı tüfekle ateş açılmasının azmettiricisi olduğu belirtilen ve FETÖ bağlantısı tespit edilen Ensar A. İstanbul'da gözaltına alındı. İşlemlerin ardından Muğla'ya gönderilecek olan zanlının, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Deniz Harp Okulu Komutanlığı’ndan ilişiği kesilen öğrencilerden olduğu ve FETÖ’nün mahrem imamları ile çok sayıda ankesör telefon görüşmesinin bulunduğu öğrenildi. İşte haberin ayrıntıları...
Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün sabah 06.20'de Marmaris HDP ilçe binasına pompalı tüfekle silahlı saldırıda bulunan Adnan Temel D'yi kısa sürede yakalamıştı.
BÖYLE TESPİT EDİLDİ
2018 yılında da HDP İlçe binasının camını kırdığı gerekçesiyle "mala zarar verme" suçundan hakkında işlem yapılan Adnan Temel D'nin, saldırıdan 1 saat önce Ensar A. ile telefon görüşmesi yaptığı belirlendi.
Şüphelinin, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Deniz Harp Okulu Komutanlığı'ndan ilişiği kesilen öğrencilerden olduğu ve FETÖ'nün mahrem imamları ile çok sayıda ankesör telefon görüşmesinin bulunduğu da ortaya çıktı.
AİLECEK FETÖ'CÜLER
Ayrıca, Ensar A'nın erkek kardeşinin, FETÖ'nün kapatılan okullarında eğitim gördüğü ve Türk vatandaşlığından çıktığı, yine akrabaları arasında FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcılarının olduğu ve FETÖ üyesi kişilerin bulunduğu öğrenildi.
Şüphelinin, emniyetteki işlemlerin ardından Muğla'ya sevk edileceği bildirildi.
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