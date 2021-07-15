Marmaris'teki HDP binasına gerçekleştirilen saldırının arkasından FETÖ çıktı

Şüphelinin, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Deniz Harp Okulu Komutanlığı'ndan ilişiği kesilen öğrencilerden olduğu ve FETÖ'nün mahrem imamları ile çok sayıda ankesör telefon görüşmesinin bulunduğu da ortaya çıktı.

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