PKK'nın yer altı tünel ağı deşifre oldu!

İLKEL YOLLARLA ÇIKARILAN PETROL ÇEVRE KİRLİLİĞİNE YOL AÇIYOR

Programda konuşmasına yer verilen Haseke'de eskiden çalışmış Petrol Mühendisi İbrahim İbrahim, terör örgütünün ilkel yollarla petrol çıkardığını söyledi.

İbrahim, "SDG'nin petrolü doğru ve bilimsel olarak işletebilecek eğitimli ve kalifiye bir ekibi bulunmamaktadır. Dolayısıyla rastgele çıkarıyorlar. Çevreyi düşünmüyorlar. Petrol çıkarırken meydana gelen sızıntıları önemsemiyorlar." dedi.

Terör örgütünün Malikiyye ilçesinin Sıbieyhiye köyünde sivillerin evlerinin yer aldığı bir noktada da ilkel yollarla petrol çıkardığı görülürken bu işlemden dolayı köyde kötü kokuların hakim olduğu ve çevreye büyük kirlilik yaşatıldığı ifade edildi.

ÇOCUKLAR ENGELLİ DOĞUYOR, KANSER HASTALIĞI ARTTI

Petrol kuyuları yakınlarındaki Mabede beldesinde bir klinikte ise çok sayıda hastanın olduğu görüntülenirken, hastaların büyük bir kısmının göğüs hastalıklarından dolayı sağlık merkezine geldiği belirtildi.

Belgeselde konuşan köy sakinleri, petrolün yerleşim alanlarındaki kuyulardan ilkel yollarla çıkarılmasından ve işletilmesinden dolayı son dönemde çok sayıda çocuğun engelli doğduğunu belirtti.

Görüntülerde adı ve çalıştığı yer gizlenen Haseke'deki bir doktor, son dönemde ilkel rafine tesislerinin artmasından dolayı bölgede göğüs hastalıklarının ve buna bağlı ölümlerin arttığını kaydederken ilkel yollarla elde edilen petrolden ötürü yeni doğan çocuklarda kanser oranının arttığına dikkati çekti.

Doktor, son dönemde bir kısmı çocuk olmak üzere çok sayıda kişinin kanserden hayatını kaybettiğini belirtti.