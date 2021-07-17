Son dakika: Mahkeme, HDP'den Kobani eylemleri kararının alındığı MYK tutanaklarını ikinci kez istedi

Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın yanı sıra PKK'nın sözde yöneticilerinin de sanıkları arasında olduğu Kobani davası için 7 Ocak'ta Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince tensip tutanağı hazırlandı.

Demirtaş'ın yanı sıra bazı sanıkların, ifadelerinde Kobani olaylarının fitilini ateşleyen sokağa çıkma çağrısının MYK kararıyla alındığını belirtmesi üzerine, söz konusu kararın işlendiği defter ve toplantı tutanaklarının HDP'den istenmesi için ara karar kuruldu. Mahkemece 7 Ocak'ta alınan bu kararın gereğinin yerine getirilmesi için HDP Genel Merkezi'ne yazı yazıldı.

HDP'ye giden yazıda, MYK toplantısının nerede, ne zaman ve kimlerin katılımıyla yapıldığı bilgileri, ayrıca alınan kararların kaydedildiği defter ile tutanakların bir an önce dava dosyasına gönderilmesi istendi.

Aradan 6 ay geçmesine rağmen HDP, dava dosyasının delilleri arasında gösterilen söz konusu belgeleri mahkemeye göndermedi.

Bunun üzerine 25 Haziran'da görülen Kobani davasının duruşmasında, daha önce HDP'den istenen karar defteri ve toplantı tutanaklarının dava dosyasına gönderilmesi için yeniden ara karar kuruldu.

Bu kapsamda mahkemece, 9 Temmuz'da ikinci kez HDP'ye gönderilen "acele" ibareli yazıda, daha önce de MYK tutanaklarının istendiği hatırlatılarak bu belgelerin hemen dava dosyasına kazandırılması istendi.

Yazıda ayrıca "10 gün içinde cevap verilmemesi halinde ilgililer hakkında adli işlem yapılacağı" belirtildi.





"MYK TOPLANTISI TERÖR ÖRGÜTÜNÜN TALİMATIYLA YAPILDI"

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan yargılandığı Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 5. celsesinde, Kobani olayları öncesi halkın sokağa çıkması için yapılan çağrının, MYK üyelerinin kararıyla yapıldığını söyledi.

Kobani eylemlerine ilişkin iddianamenin sanıklarından ve dönemin HDP MYK Üyesi Altan Tan ise savcılık ifadesinde, MYK'da alınan kararların "karar defterine" işlendiğini ancak Kobani olayları sırasında MYK üyelerinin aldığı iddia edilen kararı, defterde görmediğini kaydetti.

İddianamede ise savcı, Kobani olayları öncesinde yapılan HDP MYK toplantısına ilişkin şu tespiti yaptı:

"Kobani olayları öncesi gerçekleştirilen MYK toplantısı ile ilgili beyanlar bir bütün olarak ele alındığında sokak eylemleri zayıf ve yetersiz görüldüğünden sokak eylemlerinin şiddetlendirilmesi amacıyla MYK toplantısına terör örgütünün KCK Türkiye sözcülerinin de katıldığı, terör örgütünün talimatları doğrultusunda hareket edildiği, Selahattin Demirtaş'ın savunmasından ve diğer şüphelilerin beyanlarından da anlaşılacağı üzere 6 Ekim 2014 saat 19.00 sıralarında söz konusu MYK toplantısının gerçekleştirildiği, bu faaliyetin beyanlarla sabit olduğu ancak Altan Tan isimli şüphelinin beyanından da anlaşılacağı üzere 'karar defterine' bu toplantının işlenmediği, gerçekleştirilen MYK toplantısının terör örgütü talimatları sonucunda yapılan bir toplantı olduğu anlaşılmıştır."