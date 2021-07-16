Ankara Büyükşehir Belediyesinden (ABB) tepki toplayan 15 Temmuz kararı! Toplu ulaşımı ücretsiz yapmadı

Fatih Ünal, Ankara'nın şanlı direnişin merkez üssünün Ankara olduğunu belirterek, "5 yıl önce bugün askeriye içerisine çöreklenmiş teröristlerin darbe ve işgal girişimi büyük bir kahramanlık örneği gösterilerek püskürtülmüştü. Bu direnişin en önemli merkezi ise Ankara'dır. Ankaralılar o gece tek bir yürek olup saldırılara göğsünü siper etmiş ve 15 Temmuz Demokrasi Bayramının asıl kahramanları olmuşlardır" ifadelerini kullandı.