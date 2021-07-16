Ankara Büyükşehir Belediyesinden (ABB) tepki toplayan 15 Temmuz kararı! Toplu ulaşımı ücretsiz yapmadı
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin; 15 Temmuz darbe girişiminin 5. yıl dönümü kapsamında Ankara’daki toplu ulaşımın ücretsiz olmaması tepki topladı. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a eleştiri yöneltti.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin; FETÖ tarafıından düzenlenen 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen kalleş darbe girişiminin 5. yıl dönümü kapsamında Ankara'daki toplu ulaşımın ücretsiz olmaması tepki topladı.
ŞİKAYET YAĞDI
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştirdi ve "Vatandaşlarımızın etkinliklere rahatça gelmesi gerekirken 15 Temmuz gün boyu vatandaşlarımızdan ulaşımın ücretli olduğuna dair şikayetler aldık" dedi.
MİLLETİN İRADESİNİ YOK SAYARAK 15 TEMMUZ'U BAYRAM OLARAK GÖRMEDİLER
Fatih Ünal; Ankara Elektrik, Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi (EGO Genel Müdürlüğü) yetkililerinin kendisine 'Bugün bayram değildir' şeklinde savunma yaptığını söyledi.
Fatih Ünal, Ankara'nın şanlı direnişin merkez üssünün Ankara olduğunu belirterek, "5 yıl önce bugün askeriye içerisine çöreklenmiş teröristlerin darbe ve işgal girişimi büyük bir kahramanlık örneği gösterilerek püskürtülmüştü. Bu direnişin en önemli merkezi ise Ankara'dır. Ankaralılar o gece tek bir yürek olup saldırılara göğsünü siper etmiş ve 15 Temmuz Demokrasi Bayramının asıl kahramanları olmuşlardır" ifadelerini kullandı.
Fatih Ünal, 15 Temmuz'da gün boyu Ankaralılardan şikayetler aldıklarını belirterek, şunları söyledi:
"Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde aldığımız kararlar gereğince 15 Temmuz Demokrasi Bayramı'nda toplu ulaşımın ücretsiz olması, vatandaşlarımızın etkinliklere rahatça gelmesi gerekirken gün boyu vatandaşlarımızdan ulaşımın ücretli olduğuna dair şikayetler geldi"
"EGO'nun savunması: 'Bugün bayram değildir.' Şikayetler üzerine EGO yetkililerinden bilgi istedim. Bana verilen cevap ise, bugünü bayram olarak değerlendirmediğimiz için ulaşımı ücretsiz düşünmedik olmuştur.' Halbuki önceki yıllarda ücretsiz olan toplu ulaşımın bugünde ücretsiz olması gerekirdi. Alınan bu tasarruf Ankaralıların bugünkü etkinlik alanlarına ulaşımını engellemiştir."
"Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Sayın Mansur Yavaş oybirliği ile alınan meclis kararını ne hikmetse uygulamamışlardır. Bu yanlış uygulamayı Ankaralıların takdirine ve bilgisine sunuyorum."
(TOLGA ÖZLÜ / SABAH)
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