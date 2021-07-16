16 Temmuz 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Ankara Büyükşehir Belediyesinden (ABB) tepki toplayan 15 Temmuz kararı! Toplu ulaşımı ücretsiz yapmadı

Ankara Büyükşehir Belediyesinden (ABB) tepki toplayan 15 Temmuz kararı! Toplu ulaşımı ücretsiz yapmadı

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 16.07.2021 Güncelleme Tarihi: 16.07.2021
ABONE OL
Ankara Büyükşehir Belediyesinden ABB tepki toplayan 15 Temmuz kararı! Toplu ulaşımı ücretsiz yapmadı

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin; 15 Temmuz darbe girişiminin 5. yıl dönümü kapsamında Ankara’daki toplu ulaşımın ücretsiz olmaması tepki topladı. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a eleştiri yöneltti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin; FETÖ tarafıından düzenlenen 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen kalleş darbe girişiminin 5. yıl dönümü kapsamında Ankara'daki toplu ulaşımın ücretsiz olmaması tepki topladı.

ŞİKAYET YAĞDI

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştirdi ve "Vatandaşlarımızın etkinliklere rahatça gelmesi gerekirken 15 Temmuz gün boyu vatandaşlarımızdan ulaşımın ücretli olduğuna dair şikayetler aldık" dedi.

MİLLETİN İRADESİNİ YOK SAYARAK 15 TEMMUZ'U BAYRAM OLARAK GÖRMEDİLER

Fatih Ünal; Ankara Elektrik, Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi (EGO Genel Müdürlüğü) yetkililerinin kendisine 'Bugün bayram değildir' şeklinde savunma yaptığını söyledi.

Fatih Ünal, Ankara'nın şanlı direnişin merkez üssünün Ankara olduğunu belirterek, "5 yıl önce bugün askeriye içerisine çöreklenmiş teröristlerin darbe ve işgal girişimi büyük bir kahramanlık örneği gösterilerek püskürtülmüştü. Bu direnişin en önemli merkezi ise Ankara'dır. Ankaralılar o gece tek bir yürek olup saldırılara göğsünü siper etmiş ve 15 Temmuz Demokrasi Bayramının asıl kahramanları olmuşlardır" ifadelerini kullandı.

Fatih Ünal, 15 Temmuz'da gün boyu Ankaralılardan şikayetler aldıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde aldığımız kararlar gereğince 15 Temmuz Demokrasi Bayramı'nda toplu ulaşımın ücretsiz olması, vatandaşlarımızın etkinliklere rahatça gelmesi gerekirken gün boyu vatandaşlarımızdan ulaşımın ücretli olduğuna dair şikayetler geldi"

"EGO'nun savunması: 'Bugün bayram değildir.' Şikayetler üzerine EGO yetkililerinden bilgi istedim. Bana verilen cevap ise, bugünü bayram olarak değerlendirmediğimiz için ulaşımı ücretsiz düşünmedik olmuştur.' Halbuki önceki yıllarda ücretsiz olan toplu ulaşımın bugünde ücretsiz olması gerekirdi. Alınan bu tasarruf Ankaralıların bugünkü etkinlik alanlarına ulaşımını engellemiştir."

"Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Sayın Mansur Yavaş oybirliği ile alınan meclis kararını ne hikmetse uygulamamışlardır. Bu yanlış uygulamayı Ankaralıların takdirine ve bilgisine sunuyorum."

(TOLGA ÖZLÜ / SABAH)

Hukuk tanımaz CHP'li Mansur Yavaş'a şok! HUKUK TANIMAZ CHP'Lİ MANSUR YAVAŞ'A ŞOK!
Kılıçdaroğlu'ndan gönderme: İşinize bakın KILIÇDAROĞLU'NDAN GÖNDERME: İŞİNİZE BAKIN
Mansur Yavaş'a tepki: Z kuşağı da sizi tanıyor MANSUR YAVAŞ'A TEPKİ: Z KUŞAĞI DA SİZİ TANIYOR
Vatandaşlar CHP'li Mansur Yavaş'a isyan etti VATANDAŞLAR CHP'Lİ MANSUR YAVAŞ'A İSYAN ETTİ
Yavaş'ı köşeye sıkıştıracak sayaç sorusu! YAVAŞ'I KÖŞEYE SIKIŞTIRACAK SAYAÇ SORUSU!
Mansur Yavaş'tan ihale usulsüzlüğü! MANSUR YAVAŞ'TAN İHALE USULSÜZLÜĞÜ!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA