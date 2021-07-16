Büyükçekmece sahil düzenlemesi bir yıldır bitmedi! Vatandaş İBB’ye isyan etti

BERBER: GERİYE KALAN ESNAFI GÖRÜYORUZ, HALLERİ İÇLER ACISI

Otomotiv sektöründe çalışan ve 39 yıldır ilçede yaşayan Hüseyin Berber sahil düzenlemesinden yakınarak konuyu başka bir alana taşıyor. Asıl mevzunun para olduğunu dile getiren Hüseyin Berber şunları anlatıyor:

"Bu sahil, İstanbul'un en değerli şeritlerinden birisi. Yıllar evvel ilçemizde, tamamen rant amaçlı liman projesi başlatıldı. Bu sahil düzenlemesi onun devamı niteliğinde. Sahil esnafını yıldırma politikaları. Çoğu mekân zaten ya yıkıldı ya da kapatıp gitti. Geriye kalan esnafı görüyoruz, halleri içler acısı. Ben şahsen elzem olmadıkça sahile inmiyorum. En son geldiğimde logar kuyusuna düşüyordum. Canımızı pazarda bulmadık."

"TİCARET UMUTLARINI YAZ SEZONUNA BAĞLAYAN İŞLETMELER İSE BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYOR"

Büyükçekmece yürüyüş yolunda, ismini vermekten çekinen esnafların derdi de farklı değil. Geçen yıla göre metrekare ve istihdam sayısını artıran bir esnafın müşteri sayısında yarıya yakın düşüş olmuş. Ticaret umutlarını yaz sezonunu bağlayan işletmeler ise büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Esnafın her iki belediyeden de beklentisi, sahil düzenlemesinin kısa sürede bitirilmesi.