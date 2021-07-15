Katliam yapacaktı! Nasuh Çulcu’nun korkunç planı ortaya çıktı

Tutanağın tutulması üzerine silahının teslim edilmesi istenen Çulcu polis evinin yemekhanesine giderek cevher'e kurşun yağdırdı.

Başından ve omzundan yaralanan cevher, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.