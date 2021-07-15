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Katliam yapacaktı! Nasuh Çulcu’nun korkunç planı ortaya çıktı

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Giriş Tarihi: 15.07.2021 Güncelleme Tarihi: 15.07.2021
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Katliam yapacaktı! Nasuh Çulcu’nun korkunç planı ortaya çıktı

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit ettikten sonra yaralı yakalanıp, gözaltına alınan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu, etkisiz hale getirilmeseydi katliam yapacaktı. Cevher'i vurduktan sonra taciz ettiği komiser yardımcısı kadını öldürmek için merdivenlerden çıkan polis memuru Çulcu hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. İşte haberin ayrıntıları...

Hakkâri İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in emrindeki polis memuru Nasuh Çulcu tarafından şehit edildiği olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

Hakkâri Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Nasuh Çulcu iddiaya göre kadın komiser yardımcısı E.A.'yı taciz ediyordu.

Durumdan haberdar olan 2. Sınıf Emniyet Müdür Yardımcısı hasan cevher, Çulcu hakkında tutanak tuttu.

Tutanağın tutulması üzerine silahının teslim edilmesi istenen Çulcu polis evinin yemekhanesine giderek cevher'e kurşun yağdırdı.

Başından ve omzundan yaralanan cevher, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

KADIN KOMİSERİ DE VURACAKTI

Çulcu, hasan cevher'i vurduktan sonra taciz ettiği kadın komiser yardımcısı E.A.'yı öldürmek için polis evinin içinde elinde silahla koşuşturduğu sırada bir başka emniyet müdür yardımcısı Çulcu'ya ikazda bulundu.

Bunun üzerine Çulcu, emniyet müdür yardımcısına silah çekerek öldürmeye teşebbüs etti. Olayı fark eden emniyet müdür yardımcısının şoförü polis memuru Mustafa Koç, Çulcu'yu sol diz kapağından vurarak etkisiz hale getirdi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Çulcu'nun cevher'i vurduktan sonra komiser yardımcısı E.A'yı da öldürmeyi planladığı öğrenilirken, polis memuru Mustafa Koç'un kahramanlığı sayesinde katliamın önüne geçildi öğrenildi.

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