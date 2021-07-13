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Son dakika: Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'e silahlı saldırı: Şehit düştü! Polis memuru Nasuh Çulcu gözaltında

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Giriş Tarihi: 13.07.2021 Güncelleme Tarihi: 13.07.2021
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Son dakika: Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'e silahlı saldırı: Şehit düştü! Polis memuru Nasuh Çulcu gözaltında

Son dakika haberine göre Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, polis memuru Nasuh Çulcu'nun silahlı saldırısına uğradı. Başından ve omzundan yaralanan Hasan Cevher şehit olurken, polis memuru Nasuh Çulcu ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. İddiaya göre Nasuh Çulcu, kadın komiseri rahatsız etti. Yaşanan rahatsızlık sonrasında kendisi hakkında tutanak düzenleyen Emniyet Müdür yardımcısı Hasan Cevher'e ateş açtı. Saldırgan polis memuru gözaltına alındı. Öte yandan Hakkari Çevik Kuvvetten de sorumlu olan Cevher, daha önce İstanbul Güvenlik Şube Müdürü olarak görev yapıyordu. 12 Ağustos 2017'de Hakkari'ye atandı.

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, makamında görev başındayken ekibinde yer alan polis memuru Nasuh Çulcu'nun silahlı saldırısına uğradı.

HASTANEDE ŞEHİT OLDU
Cevher, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Olayı gerçekleştiren polis memuru Nasuh Çulcu'nun Çevik Kuvvet'te görevli olduğu belirtildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

YEMEKHANEDE ATEŞ AÇTI
Hakkari'de Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Nasuh Çulcu, iddiaya göre kadın komiseri rahatsız etti. Yaşanan rahatsızlık sonrasında kendisi hakkında tutanak düzenleyen Emniyet Müdür yardımcısı Hasan Cevher'e yemekhanede ateş açtı.


SALDIRGAN POLİS GÖZALTINDA
Başından ve omzundan yaralanan Cevher hayatını kaybederken, saldırgan polis memuru Nasuh Çulcu ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

HAKKARİ VALLİLİĞİNDEN AÇIKLAMA
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Saat 13.50 sıralarında Hakkari Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli, İkinci Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Cevher, Polisevinde yemek yediği esnada Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu tarafından 3 (üç) el silahla ateş edilerek vurulmuş, polis memuru Nasuh Çulcu olay yerinden kaçtığı esnada görevli polisler tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirilerek yakalanmıştır. Emniyet Müdürü Hasan Cevher, Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu." denildi.

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ AKTAŞ'TAN BAŞSSAĞLIĞI MESAJI
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, polis memurunun silahlı saldırısında yaşamını yitiren Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher için başsağlığı mesajı yayımladı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından paylaşılan mesajda Aktaş, şunları kaydetti:

"Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcımız Hasan Cevher, 13.07.2021 tarihinden bir polis memuru tarafından silahlı saldırıda yaralanmış, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."




(Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımıcı Hasan Cevher)

2020 yılında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde Güvenli şube müdürlüğü yapan Hasan Cevher Hakkari'ye tayin olmuştu. 2 çocuk babası Cevher orada Çevik Kuvvet'ten sorumlu Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımıcı olarak görev yapıyordu.

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