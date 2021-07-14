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Haberler Galeri Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'e acı veda! Eşi tabuta sarılarak gözyaşı döktü

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'e acı veda! Eşi tabuta sarılarak gözyaşı döktü

Hakkari'de polisevinde yemek yediği sırada bir polis memurunun silahlı saldırısı sonucu şehit olan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, Fatih Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin eşi Asude Cevher tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Giriş Tarihi: 14.07.2021 15:14 Güncelleme Tarihi: 14.07.2021 15:17
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Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'e acı veda! Eşi tabuta sarılarak gözyaşı döktü

Hakkâri Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi.

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Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'e acı veda! Eşi tabuta sarılarak gözyaşı döktü

Hakkâri İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher bünyesinde görevli polis memuru Nasuh Çulcu'nun silahlı saldırısı sonucu şehit oldu.

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Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'e acı veda! Eşi tabuta sarılarak gözyaşı döktü

Şehit Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'in Hakkâri'de düzenlenen cenaze töreninin ardından şehidin naaşı defnedilmek üzere İstanbul'a getirildi.

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Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'e acı veda! Eşi tabuta sarılarak gözyaşı döktü

Cevheri'n cenaze namazı kılınmak üzere Fatih Camii'ne getirildi. Cevher'in cenaze törenine Eşi Asude Cevher, babası Yusuf Cevher, annesi Sevgi Cevher ve yakın derecede akrabaları başta olmak üzere, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın yanı sıra çok sayıda siyasi askeri ve emniyet mensubu katılım gösterdi. Şehit Emniyet Müdürü Hasan Cevher'in Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi.

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Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'e acı veda! Eşi tabuta sarılarak gözyaşı döktü

Şehidin eşi Asude Cevher tabuta sarılarak gözyaşı döktü.