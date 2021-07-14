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Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'e acı veda! Eşi tabuta sarılarak gözyaşı döktü
Hakkari'de polisevinde yemek yediği sırada bir polis memurunun silahlı saldırısı sonucu şehit olan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, Fatih Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin eşi Asude Cevher tabuta sarılarak gözyaşı döktü.
Giriş Tarihi: 14.07.2021 15:14Güncelleme Tarihi: 14.07.2021 15:17