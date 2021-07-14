Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'e acı veda! Eşi tabuta sarılarak gözyaşı döktü

Cevheri'n cenaze namazı kılınmak üzere Fatih Camii'ne getirildi. Cevher'in cenaze törenine Eşi Asude Cevher, babası Yusuf Cevher, annesi Sevgi Cevher ve yakın derecede akrabaları başta olmak üzere, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın yanı sıra çok sayıda siyasi askeri ve emniyet mensubu katılım gösterdi. Şehit Emniyet Müdürü Hasan Cevher'in Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi.