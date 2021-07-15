15 Temmuz'da 580 askeri durduran Elif Dağdelen: Yine olsa yine en önde giderim

'BU VATANI ASLA SAHİPSİZ BIRAKMAYACAĞIZ'

Türk milletinin, vatan söz konusu olduğunda korku duymadığını dile getiren Dağdelen, "Biz imanımız olduğu sürece bu vatanı asla sahipsiz bırakmayacağız. Darbe girişiminin yaşandığı gece bu millet, tüm dünyaya demokrasi dersi verdi. Bunu o gece ispatladık. O gün içimde hiç korku yoktu. Silahların üzerine koşarak gittik. Bize o gece kurşun bile işlemezdi. Bu ülke için kötü emelleri olanlar asla amaçlarına ulaşamayacak" diye konuştu.