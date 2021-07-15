15 Temmuz'da 580 askeri durduran Elif Dağdelen: Yine olsa yine en önde giderim
Denizli'de, 15 Temmuz darbe girişimi esnasında Çardak Havalimanı'nda askeri aracın sürücü koltuğuna geçip, 580 komandonun Ankara'ya götürülmesini önleyen 43 yaşındaki Elif Dağdelen, o gece yaşadıklarını anlattı.
Askeri konvoyun geçiş yaptığı esnada yolu kapatanlardan iki çocuk annesi Elif Dağdelen, en önde bulunan askeri araca bindi. Direksiyon koltuğuna geçip, aracı durdurduktan sonra anahtarını alan cesur kadın Dağdelen, böylece konvoyu durdurdu.
CESARETİYLE KAHRAMAN OLDU
O dönem Çardak ilçesinde yaşayan Dağdelen, darbe girişimi sırasında gösterdiği cesaretle ilçenin kahramanlarından oldu. Dağdelen, televizyonlarda okunan darbe bildirisini duyunca çocuklarını da alıp dışarı çıktığını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı meydanlara davet etmesi üzerine Dağdelen, ailesiyle birlikte Çardak Havalimanı'na yöneldiklerini söyledi.
'VATANIM İÇİN CANIMI VERMEYE HAZIRIM'
Havalimanında askeri konvoyun önüne geçip, durdurduklarını aktaran Elif Dağdelen, "O sırada en önde yer alan kamyona bir anda binip anahtarını aldım. Beni itip, araçtan çıkarmaya çalıştılar. Hep birlikte direndik. Konvoyun ilerlemesini bu sayede durdurduk. 580 komandoya geçit vermedik. Hainlere fırsat tanımadık. Ben hazır bir askerim. Vatanım için canımı vermeye hazırım. Yine darbe girişimi olsa yine en önde giderim" dedi.
'BU VATANI ASLA SAHİPSİZ BIRAKMAYACAĞIZ'
Türk milletinin, vatan söz konusu olduğunda korku duymadığını dile getiren Dağdelen, "Biz imanımız olduğu sürece bu vatanı asla sahipsiz bırakmayacağız. Darbe girişiminin yaşandığı gece bu millet, tüm dünyaya demokrasi dersi verdi. Bunu o gece ispatladık. O gün içimde hiç korku yoktu. Silahların üzerine koşarak gittik. Bize o gece kurşun bile işlemezdi. Bu ülke için kötü emelleri olanlar asla amaçlarına ulaşamayacak" diye konuştu.
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