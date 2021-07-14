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Son dakika: Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit eden polis Nasuh Çulcu tutuklandı

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Giriş Tarihi: 14.07.2021 Güncelleme Tarihi: 14.07.2021
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Son dakika: Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit eden polis Nasuh Çulcu tutuklandı

Son dakika haberine göre Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit ettikten sonra yaralı yakalanıp, gözaltına alınan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu, taburcu edildikten sonra Adiliyeye sevk edildi. Çulcu, tutuklanarak Hakkari Cezaevine konuldu.

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit ettikten sonra yaralı yakalanıp, gözaltına alınan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu, taburcu edildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Çulcu, tutuklanarak Hakkari Cezaevi'ne konuldu.

Hakkari'de görev yapan bir polis memuru, 13 Temmuz'da henüz belirlenemeyen bir nedenle İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i silahla yaralamıştı.

Cevher, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit olmuştu.

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