15 Temmuz darbe girişiminin kaderini değiştiren Ömer Halisdemir’in kabrine ziyaretçiler akın etti

ÖMER HALİSDEMİR'E HİÇBİR ZAMAN BORCUMUZU ÖDEYEMEYİZ

Halisdemir'in kabrini Antalya'dan ziyarete gelen Ebru Küçük de "Ömer Halisdemir'e hiçbir zaman borcumuzu ödeyemeyiz. Yolu vatan sevgisiyle geçen herkesle bir gün bir yerde mutlaka buluşuyoruz. Bunu düşünerek bugün buraya geldik" şeklinde konuştu.

Ailesiyle Almanya'dan gelen Yaşar Karadeniz ile Suriye'de görev yapan Sözleşmeli Er Ramazan Akkoyun da Halisdemir'in mezarında dua etti. Ramazan Akkoyun, "Değişik bir duygu içerisindeyim. Biz onun sayesinde şu an hayattayız. Onun kadar olamazsak da onun gibi olmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.