İşte FETÖ'nün kılcal damarlarına kadar yapılan çarpıcı analizi! 2010 KPSS ihaneti ve 15 Temmuz arasındaki aile bağı ortaya çıktı

Elektronik Harp Sistemleri Mühendisliği (EHSİM) Genel Müdürü Abdullah Çavuşoğlu, FETÖ'nün devlet kurumlarına sınavla yerleşme stratejisi ile ilgili kapsamlı bir rapor hazırladı. Çavuşoğlu; soru hırsızlığından örgütün yapılanmasına kadar birçok konuda çarpıcı tespitlere yer verdi.



ÖRGÜT ORTA BİR ÖĞRENCİLERİNE YOĞUNLAŞTI

"FETÖ'nün Devlet Kurumlarına Sınavlarla Yerleşme Stratejisi" isimli raporda, askeri liselere giren öğrencilerden bin 597 tanesinin ilkokuldan sonra 6.sınıfı yurtdışında okuduğu belirtildi.





16 yılda 8 bin 088 adayın başarı gösterdiği askeri liselere giren öğrencilerin bağlantılarının araştırıldığı raporda, şöyle denildi:

"2000-2016 yılları arasında toplamda 8088 adayın başarı göstererek askeri liselere yerleştiği bu süreçte, adaylardan bin 597 tanesinin ilgili kayıtları incelendiğinde ilkokuldan sonra 6. sınıfı yurtdışında okudukları bilgisine ulaşılmıştır. Örgütün daha ortaokul 1. sınıf düzeyinde iken seçtiği öğrencileri bazı durumlarda ülke içerisinde kampa aldığı, öğrencilerin pasaportlarının yurtdışına çıkmış gibi mühürlendiği öğrencilere yurtdışından transkript düzenlenerek MEB'de intibaklarının yapıldığı öğrenilmiştir."



'TÜRKİYE DIŞINDA KAMPLARA ALINDI'

FETÖ tarafından seçilen ortaokul 1.sınıf düzeyindeki öğrencilerin Türkiye dışında kamplara katıldığı vurgulanan raporda, "Bu öğrencilerin bazı batı ülkelerine götürüldükleri yine bazılarının da örgütün sevdiği güneyimizdeki bir Ortadoğu ülkesine gittikleri ifade edilmiştir. 2000-2007 yılları arasında askeri liselere yerleşen öğrencilerin neredeyse tamamı MEB kayıtlarına göre orta 1'i yurt dışında okumuştur" ifadeleri yer aldı.





FETÖ'nün, sorularının sınav öncesinde sızdırıldığı belirlenen 2010 KPSS'nin Türkçe testi istatistiklerinden bahsedilen raporda, soru hırsızlığını kanıtlar nitelikte bulgular yer aldı. Rapordaki istatistiklere göre, Türkçe testini tam cevaplayanların sayısının 2010 yılında zirve yaptığı görülüyor. 808 bin kişinin girdiği 2010 KPSS Türkçe testini tam cevaplandıranların sayısı 14 bin 368 oldu. Bu oran, bir yıl sonra 2011'de gerçekleştirilen KPSS'de ciddi bir düşüşle 805'te kaldı. 2010'dan sonra her geçen yıl Türkçe testini tam cevaplandıranların sayısı sınava giren kişi sayısı artmasına rağmen düşmeye devam etti. Öyle ki 2016 yılında sınava 1 milyon 225 bin 560 kişi girmesine rağmen Türkçe testini tam cevaplandıranların sayısı yaklaşık bin kat düşerek 15 oldu."



ÇAVUŞOĞLU: 15 TEMMUZ'A SİLAHLI GÖREV ALDILAR

Hazırladığı kapsamlı raporu SABAH'a değerlendiren Çavuşoğlu, "2010 KPSS sınavında soruların tamamını doğru cevaplayarak başarılı olan kadın öğretmenlerin TSK'de görevli eşlerinin yüzde 82'si darbeye silahlı olarak katılmıştır. Geriye kalanların bir kısmının yurtdışında ataşe olarak görevlendirilmiştir. Soruları çalan öğretmenlerin yüzde 5'inin ise deşifre olmalarının ardından anlaşmalı boşanmalı yapmıştır." açıklamasında bulundu.





PROF. DR. ABDULLAH ÇAVUŞOĞLU KİMDİR?

2008-2018 yılları arasında YÖK'de danışman ve yürütme kurulu üyesi olarak görev yaptı.

2008-2010 ve 2016-2018 yılları arasında ÖSYM yönetim kurulu üyeliği yaptı.

Gazi, Karabük ve Yıldırım Beyazıt üniversitelerinde çalıştı, kurucu dekanlık, rektör yardımcılığı görevlerde bulundu.

İlk defa 2008 Yılında soruları FETÖ tarafından çalınan Polis Meslek Yüksek Okulu sınavının iptal edilmesini sağladı.

2010 KPSS ve diğer birçok sınav yolsuzluklarını ortaya çıkardı. Kriptolu telefon dinlemelerini ortaya çıkarttı, FETÖ tarafından kullanılan şifre çözme yöntemini kurduğu ekip ile birlikte ortaya çıkarttı. Bir yıl içerisinde aynı ekip ile birlikte yeni kriptolu telefon tasarlayarak imalatını gerçekleştirdi.

17-25 Aralık yargı darbe girişimi sonrası TÜBİTAK'da 2014-2015 arasında başkan yardımcısı olarak görev yaptı. Bu süreçte güdümlü sahte bilirkişilik yapan TÜBİTAK çalışanlarını tespit ederek, polis-bilirkişi-hakim üçgenini bozdu. KPSS başta olmak üzere sınav sorusu çalınması yolsuzluklarını ortaya çıkarttı. Yaklaşık 3 yıldır bir TSKGV kuruluşu olan bir savunma sanayii şirketi: EHSİM AŞ'de genel müdür olarak görev yapmaktadır.





Şekil 14 çarpıcı bir biçimde 2010 yılına ait KPSS sınavının Türkçe test sonuçlarını göstermektedir. 2016 yılında testi tam olarak cevaplayan sayısı yalnızca 15 kişi iken, bu rakam 2010 yılında 14.368 ile yaklaşık 1000 katı daha yüksektir. 2011 ve 2012 yıllarına ait veriler de sorunludur. Bu sınavlar da 2010 KPSS sınavı ile birlikte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturulmaktadır.