15 Temmuz 2021, Perşembe
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Halkın iradesine darbe girişimi adım adım böyle planlandı! 17/25 kumpasından 15 Temmuz kalkışmasına
Kurulduğu günden beri "devletin kılcal damarlarına" sızmak için her türlü yolu mubah gören alçak Fetullahçı Terör Örgütü, 17/25 Aralık kumpas soruşturmalarıyla gerçek yüzü ortaya çıkınca kendisini durdurmak isteyen hükümete karşı darbe girişiminde bulundu.
Giriş Tarihi: 15.07.2021 10:28 Güncelleme Tarihi: 15.07.2021 10:29
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