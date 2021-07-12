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Haberler Galeri Darbe hazırlığı 1 sene boyunca sürdü! AK Parti'deki o gelişme örgütü paniğe sevk etti! Gizli şifre: Kapadokya sakinleri

Darbe hazırlığı 1 sene boyunca sürdü! AK Parti'deki o gelişme örgütü paniğe sevk etti! Gizli şifre: Kapadokya sakinleri

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 251 kişinin şehit edildiği, yüzlerce vatandaşın yaralandığı 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine yaklaşık bir yıl öncesinden hazırlandı. Örgüt elebaşısı Gülen'in darbe yapacaklar için belirlediği şifreli sözler de ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 12.07.2021 15:53 Güncelleme Tarihi: 12.07.2021 16:03
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Darbe hazırlığı 1 sene boyunca sürdü! AK Parti'deki o gelişme örgütü paniğe sevk etti! Gizli şifre: Kapadokya sakinleri

Darbe girişimi davaları için hazırlanan iddianame, mütalaa ve gerekçeli kararlardan derlediği bilgilere göre AK Parti'nin 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde yüzde 49 oy oranıyla yeniden iktidara gelmesi, FETÖ'nün paniklemesine neden oldu.

Zira yeniden tek başına iktidara gelen hükümetin, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarıyla FETÖ'cü askerleri tasfiye edeceğini bilen örgütün beyin takımı, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, aralarında generallerin de olduğu örgüt mensubu askerlere yönelik gözaltı kararıyla sarsılmıştı.

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Darbe hazırlığı 1 sene boyunca sürdü! AK Parti'deki o gelişme örgütü paniğe sevk etti! Gizli şifre: Kapadokya sakinleri

MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın yanı sıra teşkilatın üst düzey görevlilerinin ifadeye çağrılması, 17/25 Aralık soruşturmaları ve MİT tırlarının durdurulması gibi kumpaslarla hükümete geri adım attıramayacağını anlayan FETÖ, son çare olarak darbe yapmaya karar verdi.

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Darbe hazırlığı 1 sene boyunca sürdü! AK Parti'deki o gelişme örgütü paniğe sevk etti! Gizli şifre: Kapadokya sakinleri

Örgüt elebaşı Fetullah Gülen, 19 Mart 2016'da haki cübbesiyle kamera karşısına geçerek, "Antrparantez umum adına konuşuyorum. Kapadokya sakinleri, oradaki serkarlar adına konuşuyorum." ifadelerinin de yer aldığı konuşmasını yaptı.

Gülen'in "Kapadokya sakinleri" dediği kitle, darbe girişimini yapacak örgüt mensubu askerlerdi.

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Darbe hazırlığı 1 sene boyunca sürdü! AK Parti'deki o gelişme örgütü paniğe sevk etti! Gizli şifre: Kapadokya sakinleri

Elebaşının bu talimatının ardından darbeyi örgüt mensubu askerlerle birlikte Akıncı Üssü'nde yönetecek üst düzey mahrem imamlar Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Nurettin Oruç, Hakan Çiçek ve Harun Biniş, darbeye hazırlık kapsamında yurt dışı seyahatlerine başladı.

Girişimden 4 gün önce son kez aynı uçakla ABD'ye giden Öksüz ve Batmaz, darbe planını Gülen'e onaylattı.

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Darbe hazırlığı 1 sene boyunca sürdü! AK Parti'deki o gelişme örgütü paniğe sevk etti! Gizli şifre: Kapadokya sakinleri

ANKARA'DAKİ İHANET TOPLANTILARI

Gülen'in çağrısından sonra Türkiye'nin dört bir tarafındaki örgüt mensubu asker ve onlardan sorumlu mahrem imamlar, darbe toplantılarına başladı.

Adil Öksüz başkanlığında, sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de katıldığı Ankara Konutkent'teki villada 6-7-8-9 Temmuz 2016'da son hazırlıklar gözden geçirildi.