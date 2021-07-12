Darbe hazırlığı 1 sene boyunca sürdü! AK Parti'deki o gelişme örgütü paniğe sevk etti! Gizli şifre: Kapadokya sakinleri

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 251 kişinin şehit edildiği, yüzlerce vatandaşın yaralandığı 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine yaklaşık bir yıl öncesinden hazırlandı. Örgüt elebaşısı Gülen'in darbe yapacaklar için belirlediği şifreli sözler de ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 12.07.2021 15:53 Güncelleme Tarihi: 12.07.2021 16:03 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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