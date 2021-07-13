Son dakika: MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'yı hava harekâtları ile etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz. Pençe Şimşek operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi" denildi.

Terör örgütü PKK'yı hava harekâtları ile etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz.



Pençe Şimşek operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/EGfAsl7cES — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 13, 2021