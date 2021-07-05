Son dakika: MSB duyurdu! Pençe Şimşek bölgesinde PKK'ya darbe: 2 terörist ATAK ile etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Güçlü, kararlı, muktedir! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK'lı teröristleri inlerinde etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." bilgisi paylaşıldı.

Güçlü, Kararlı, Muktedir!



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK'lı teröristleri inlerinde etkisiz hâle getirmeye devam ediyor.



Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB #pençeşimşek pic.twitter.com/BUbQ48swok — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 5, 2021