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Son dakika: MSB duyurdu! Pençe Şimşek bölgesinde PKK'ya darbe: 2 terörist ATAK ile etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 05.07.2021 Güncelleme Tarihi: 05.07.2021
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Son dakika: MSB duyurdu! Pençe Şimşek bölgesinde PKK'ya darbe: 2 terörist ATAK ile etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığınan yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Güçlü, kararlı, muktedir! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK'lı teröristleri inlerinde etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." bilgisi paylaşıldı.

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