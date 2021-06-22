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Son dakika: Irak'ta düzenlenen Pençe-Yıldırım operasyonunda 2 terörist öldürüldü!

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde icra ettiği Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi: 22.06.2021 Güncelleme Tarihi: 22.06.2021
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Son dakika: Irak'ta düzenlenen Pençe-Yıldırım operasyonunda 2 terörist öldürüldü!

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde icra ettiği Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından "İnlerine girmeye devam ediyoruz!" ifadeleriyle yapılan paylaşımda "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde icra ettiği Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi." denildi.

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