Son dakika: Irak'ta düzenlenen Pençe-Yıldırım operasyonunda 2 terörist öldürüldü!
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde icra ettiği Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde icra ettiği Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından "İnlerine girmeye devam ediyoruz!" ifadeleriyle yapılan paylaşımda "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde icra ettiği Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi." denildi.