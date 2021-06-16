Son dakika: MSB duyurdu! PKK'ya "pençe" darbesi: 5 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonlarında tespit edilen 5 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz teröristlerin inlerine yönelik operasyonları aralıksız sürdürüyor.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
Güçlü, Kararlı ve Muktedir!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 16, 2021
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz teröristlerin inlerine yönelik operasyonları aralıksız sürdürüyor.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirildi. #MSB #TSK pic.twitter.com/pX1xGjaNfg