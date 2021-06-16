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Son dakika: MSB duyurdu! PKK'ya "pençe" darbesi: 5 terörist etkisiz hale getirildi

, 'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonlarında tespit edilen 5 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Giriş Tarihi: 16.06.2021 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021
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Son dakika: MSB duyurdu! PKK'ya pençe darbesi: 5 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz teröristlerin inlerine yönelik operasyonları aralıksız sürdürüyor.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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