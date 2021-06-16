Son dakika: MSB duyurdu! PKK'ya "pençe" darbesi: 5 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz teröristlerin inlerine yönelik operasyonları aralıksız sürdürüyor.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Güçlü, Kararlı ve Muktedir!



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz teröristlerin inlerine yönelik operasyonları aralıksız sürdürüyor.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirildi. #MSB #TSK pic.twitter.com/pX1xGjaNfg