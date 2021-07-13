Son dakika: FETÖ'nün veliahtı Mehmet Ali Şengül koronavirüsten öldü
Son dakika haberine göre FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yerine geçecek isim olarak gösterilen Mehmet Ali Şengül, Almanya’da koronavirüsten öldü. Mehmet Ali Şengül’ün 3 aydır tedavi gördüğü öğrenildi. Şengül, kırmızı listede aranıyordu.
Kırmızı listede aranan firari FETÖ'cü Mehmet Ali Şengül, Almanya'da öldü.
Başına 10 milyon lira ödül konulan Şengül'ün, Hessen eyaletindeki bir hastanede 3 aydır koronavirüs tedavisi gördüğü öğrenildi.
YERİNE GEÇECEKTİ
Fetullah Gülen 1966 yılında örgütü kurduğunda yakınındaki 14 kişiden biri olan Şengül, elebaşı öldükten sonra yerine geçecek isim olarak gösteriliyordu.
Şengül, FETÖ'nün Türkiye'deki kumpas operasyonlarını koordine edip yöneten "Başyüceler" ya da "İstişare Heyeti" olarak da bilinen "Karanlık Kurul" içerisindeydi.
GÜLEN TÜRKİYE'DEN KAÇINCA YERİNE VEKALET ETTİ
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in sadık adamlarından biri olan Mehmet Ali Şengül, 16 Şubat 1983'te gözaltına alınmış, 2 hafta sonra serbest bırakılmıştı.
Hakkında yürütülen soruşturmalara rağmen Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki görevine devam eden Şengül, Samsun'a tayini çıkınca örgüt içinde "Samsunlu Hoca" olarak anılmaya başlandı.
Gülen tarafından önce örgütün Avustralya, akabinde İsviçre, daha sonra da Almanya koordinatörlüğüne getirilen Şengül, Fetullah Gülen Türkiye'den kaçtıktan sonra bir süre yerine vekalet etmişti.
LİDERLİK ÇEKİŞMESİ
Fetullah Gülen'in 1999'da örgütün asker-polis sorumlusu olan Şengül, 2001'de örgütün Orta Asya sorumlusu olarak görevlendirilmişti.
FETÖ'nün Türkiye imamı Mustafa Özcan'la liderlik çekişmesi yaşayan Şengül, Uzak Doğu imamlığını da yürütmüştü.
İDDİANAMEDE DE YER ALDI
Şengül'ün örgüt içinde tayin, terfi ve yönlendirmelerin yapıldığı istişare heyetinde olduğu, FETÖ çatı iddianamesinde de yer almıştı.
15 Temmuz'dan önce firar eden Şengül hakkında "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" başta olmak üzere birçok suçtan yakalama kararı bulunuyordu.
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