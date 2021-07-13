Son dakika: FETÖ'nün veliahtı Mehmet Ali Şengül koronavirüsten öldü

İDDİANAMEDE DE YER ALDI

Şengül'ün örgüt içinde tayin, terfi ve yönlendirmelerin yapıldığı istişare heyetinde olduğu, FETÖ çatı iddianamesinde de yer almıştı.

15 Temmuz'dan önce firar eden Şengül hakkında "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" başta olmak üzere birçok suçtan yakalama kararı bulunuyordu.