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Emine Erdoğan: Marmara'mızı yeniden temiz ve masmavi görmek hepimizi çok mutlu etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.07.2021
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Emine Erdoğan: Marmara'mızı yeniden temiz ve masmavi görmek hepimizi çok mutlu etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Marmara Denizi'nde müsilajın kısa sürede temizlenmesinde üstün gayret ortaya koyan herkesi tebrik ettiğini belirtti.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Marmara Denizi kıyısından çekilen bir fotoğrafa yer verdi.

Erdoğan şunları kaydetti:

"Marmara'mızı yeniden temiz ve masmavi görmek hepimizi çok mutlu etti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere, yüzeyden diplere doğru müsilajın kısa sürede temizlenmesinde üstün bir gayret ortaya koyan herkesi tebrik ediyorum."

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