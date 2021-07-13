Emine Erdoğan: Marmara'mızı yeniden temiz ve masmavi görmek hepimizi çok mutlu etti

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Marmara Denizi kıyısından çekilen bir fotoğrafa yer verdi.

Erdoğan şunları kaydetti:

"Marmara'mızı yeniden temiz ve masmavi görmek hepimizi çok mutlu etti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere, yüzeyden diplere doğru müsilajın kısa sürede temizlenmesinde üstün bir gayret ortaya koyan herkesi tebrik ediyorum."

Marmara'mızı yeniden temiz ve masmavi görmek hepimizi çok mutlu etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere, yüzeyden diplere doğru müsilajın kısa sürede temizlenmesinde üstün bir gayret ortaya koyan herkesi tebrik ediyorum. pic.twitter.com/NVUxQXJX7V — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) July 13, 2021