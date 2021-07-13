Son dakika: Aşı yaptırmak zorunlu olacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklama
Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Aşı yaptırmak zorunlu olacak mı?' sorusuna yanıt verdi. Bakan Koca, toplumsal bağışıklığın yüzde 70 ya da 80'e ulaştığında salgının biteceğini ve normal hayata dönüleceğini bildirdi. Koca, daha çok vatandaşı ikna etmek istediklerini bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
VATANDAŞI İKNA ETME DIŞINDA BİR YAPTIRIMLA AŞI YAPMAK İSTEMİYORUZ
Gerektiğinde vatandaşın ayağına gitme dahil olmak üzere her yöntemi denediklerini vurgulayan Koca, bunu sahada yaygın bir şekilde yaptıklarını belirtti.
Doğu ve Güney Doğu'da aşılama oranlarının düşük olduğunun görüldüğünü ama giderek bu bölgelerde de bir artış olduğunu kaydeden Koca, şöyle devam etti:
"Aşılama oranlarının Hakkari'de şu an yüzde 50, Şırnak'ta yüzde 40, Ardahan'da yüzde 50'lerde olduğunu görüyoruz, Kars'ta benzer şekilde, Adıyaman'da yüzde 50'ye yakın. Vatandaşın ayağına gidip daha mobil yoğun ekiplerle devrede olmamız gerekiyor. Vatandaşı ikna etme dışında bir yaptırımla aşı yapmak istemiyoruz. Özel sektör yapabilir mi? O bizim dışımızda."
BAYRAMA KADAR O BÖLGELERDE DAHA YOĞUN AŞILAMA GEREKİYOR
Koca, en az bir doz aşısını yaptırmış olan 18 yaş ve üzeri olarak tanımlanan kişilerde aşılama oranının yüzde 70 olmasını hedeflediklerini, şu an bu rakamın yüzde 61'leri bulduğunu aktardı.
Delta virüsüne ilişkin son durum sorulan Bakan Koca, "Delta sayıları ülkemizde giderek artıyor, dünyada arttığı gibi. Şu an delta virüsü sayısı 750'leri buldu, görülen il sayısı da 36'ya çıktı. Delta plus ise 3 ilde 3 vaka oldu." diye konuştu.
Son dönemde özellikle çarşambadan itibaren düşmesi gereken vakaların düşmediği, hafta sonu bir önceki hafta sonuna göre yüzde 20'lere yakın bir artış olduğunu gördüklerini dile getiren Koca, şunları kaydetti:
"Vaka sayılarında beklediğimiz düşüşün olmadığını ve bir çıkış olma ihtimalini görüyoruz. Özellikle bu artışlar daha çok aşılama oranının düşük olduğu yerlerde kendisini gösteriyor. Diyarbakır, Şırnak, Adıyaman gibi bazı illerimizde, Doğu ve Güney Doğu'da, daha doğrusu genel olarak aşılamanın düşük olduğu yerlerde bir artışın olduğunu görüyoruz. O nedenle bayrama kadar o bölgelerde daha yoğun aşılama gerekiyor."
TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIK YÜZDE 70 HATTA YÜZDE 80 ORANINDA SAĞLANDIĞINDA SALGIN BİTER VEYA AZALIR
Önümüzdeki dönemde kısmi bir kapanma veya önlemin söz konusu olup olmadığının sorulması üzerine Koca, "Doğrusu herhangi yeni bir kapatma veya kısıtlama önermiyoruz. Toplumsal bağışıklık oluşana kadar herkesin tedbirler noktasında hassasiyet göstermesini bekliyoruz. Kapalı ve havalandırılmamış ortamlarda bulunulmaması ve kapalı ortamda maske takmaya devam edilmesini tavsiye ediyoruz." ifadesini kullandı.
Bazı ülkelerde görülen, salgında dördüncü dalgaya ilişkin görüşleri sorulan Koca, "Şu an böyle bir durum yok, ama olmayacağı anlamına gelmez. Yoğun aşılamanın yapılması ve toplumsal bağışıklığın sağlanması ancak dördüncü dalgayı önleyebilir. Toplumsal bağışıklık yüzde 70 hatta yüzde 80 oranında sağlandığında salgın biter veya azalır, en azından normal hayata dönülür." yanıtını verdi.
Bakan Koca, şu ana kadar 400 bin doz gelen Sputnik V aşısının tedarikine ilişkin, "Çok uzun sürmez. Bayramdan sonra devamının gelmesini bekliyoruz." açıklamasında bulundu.
AŞI ZORUNLU OLACAK MI?
Fahrettin Koca, toplumsal bağışıklığın yüzde 70 ya da 80'e ulaştğında salgının biteceğini ve normal hayata dönüleceğini de kaydetti.
Peki salgının yeniden artması durumunda aşı zorunluluğu olacak mı? Bu sorunun da yanıtını veren Koca, "Kamu olarak bir zorunluluğu gündemimize almak istemiyoruz" dedi.
Bakan Koca, "Daha çok vatandaşı ikna etme yöntemini kullanmak istiyoruz. Bizim vatandaşın ayağına gidip daha mobil, yoğun ekiplerle devrede olmamız gerekiyor" diye konuştu.
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