Türkiye'de aşılama 47 milyonu aştı! Bakan Koca: Aşımızı hemen yaptıralım
Sağlık Bakanlığınca Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 47 milyonu aştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı, normal hayatın olmazsa olmazıdır. Ertelemişsek aşımızı hemen yaptıralım" dedi.
Türkiye'de koronavirüse karşı yürütülen aşılama çalışması aralıksız sürüyor.
Aşı tedarikinin sağlanması, yeni meslek ve yaş gruplarının da aşılama programına dahil edilmesiyle toplam yapılan aşı sayısı 47 milyonu aştı.
Sağlık Bakanlığı'nın 'covid19asi.saglik.gov.tr' adresinde yer alan anlık verilere göre, saat 10.55 itibarıyla birinci doz aşı sayısı 32 milyon 216 bin 73, ikinci doz aşı 14 milyon 842 bin 194 oldu.
Böylece toplam doz miktarı, 47 milyon 58 bin 267 olarak kayıtlara geçti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'aşı' çağrısında bulundu. Koca, "Aşı, normal hayatın olmazsa olmazıdır. Ertelemişsek aşımızı hemen yaptıralım" dedi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS'de 150-250-300 puan üzeri almak için kaç doğru, net yapmak gerekiyor? YKS 150-250 ve 300 puan üstü için kaç net lazım?
- YKS sınav yorumları 2021: AYT, YDT soruları nasıldı, zor muydu yoksa kolay mıydı? Bu yıl YKS soruları zor muydu, kolay mıydı?
- YKS soruları ve cevap anahtarı kitapçığı açıklandı mı, bugün mü açıklanır mı? YKS TYT, AYT, YDT sınav soruları ve cevapları saat kaçta?
- YKS puan hesaplama nasıl yapılır, baraj puanı kaç? YKS barajı geçmek için kaç net, doğru yapmak gerekiyor? TYT AYT puan hesaplama işlemi
- YKS sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? YKS 3 yanlış mı, 4 yanlış mı 1 doğruyu götürüyor? ÖSYM açıkladı...
- YKS yasak listesi: YKS'de oje, kağıt para, kemer yasak mı? YKS sınavında yanında bulunması gerekenler neler?
- YKS sınav saatleri 2021: YKS ne zaman, saat kaçta başlayacak 2021? YKS saat kaçta bitecek? AYT ve YDT...
- Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 27 Haziran Pazar sokağa çıkma yasağı olacak mı? YKS sokağa çıkma yasağı saatleri...
- YKS kalem silgi verilecek mi 2021? YKS sınavında kalem, silgi, su veriliyor mu? Yanında bulunması gerekenler...
- Emekliler için Temmuz hem zam hem ikramiye ayı olacak! 2021 maaş zammı ve bayram ikramiye ödemelerinde son durum
- Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 2021 YKS AYT YDT günü yasak var mı? 27 Haziran Pazar kısıtlama saatleri...
- Kanal İstanbul ne zaman bitecek? Hangi firma yapacak? Kaç km, genişliği ne kadar olacak? İşte güzergahı...