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Türkiye'de aşılama 47 milyonu aştı! Bakan Koca: Aşımızı hemen yaptıralım

Sağlık Bakanlığınca Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 47 milyonu aştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı, normal hayatın olmazsa olmazıdır. Ertelemişsek aşımızı hemen yaptıralım" dedi.

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 27.06.2021 Güncelleme Tarihi: 27.06.2021
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Türkiye'de aşılama 47 milyonu aştı! Bakan Koca: Aşımızı hemen yaptıralım

Türkiye'de koronavirüse karşı yürütülen aşılama çalışması aralıksız sürüyor.

Türkiye'de aşılama 47 milyonu aştı! Bakan Koca: Aşımızı hemen yaptıralım

Aşı tedarikinin sağlanması, yeni meslek ve yaş gruplarının da aşılama programına dahil edilmesiyle toplam yapılan aşı sayısı 47 milyonu aştı.

Türkiye'de aşılama 47 milyonu aştı! Bakan Koca: Aşımızı hemen yaptıralım

Sağlık Bakanlığı'nın 'covid19asi.saglik.gov.tr' adresinde yer alan anlık verilere göre, saat 10.55 itibarıyla birinci doz aşı sayısı 32 milyon 216 bin 73, ikinci doz aşı 14 milyon 842 bin 194 oldu.

Türkiye'de aşılama 47 milyonu aştı! Bakan Koca: Aşımızı hemen yaptıralım

Böylece toplam doz miktarı, 47 milyon 58 bin 267 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de aşılama 47 milyonu aştı! Bakan Koca: Aşımızı hemen yaptıralım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'aşı' çağrısında bulundu. Koca, "Aşı, normal hayatın olmazsa olmazıdır. Ertelemişsek aşımızı hemen yaptıralım" dedi.

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