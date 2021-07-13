CHP'li Atila Sertel camide zikir çeken Müslümanlarla alay etmeye kalktı! Halk TV'de İslam düşmanlığı

CHP'li Sertel, Müslümanların zikir inancıyla dalga geçerek "Camide tesbih çekerken bile bak samimiyetimle söylüyorum; euro, dolar diye çekmiyorlarsa adım Atila Sertel değil. Arada altın da olabilir. Ama euro, dolar diye çok çeken var." ifadelerine Ayşenur Arslan da kahkaha atarak karşılık verdi.

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