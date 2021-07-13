Son dakika: AK Parti'de yeni dönem başlıyor! Başkan Erdoğan "Ben de arazide olacağım" diyerek talimatı vermişti

BAŞKAN ERDOĞAN "BEN DE ARAZİDE OLACAĞIM" DİYEREK TALİMATI VERMİŞTİ

Başkan Erdoğan, geçen hafta AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında "Meclis ara veriyor. Meclis'in ara vermesiyle hepimiz arazide olacağız. Meydanlarda olacağız. Şunu özellikle hatırlatacağım; arazide yapacağımız çalışmaların raporlarını genel merkeze kesinlikle raporlayacağız. Grup başkan vekilliğine raporlayacağız. Yoksa bir turistik seyahat olarak illerimize gideceksek nafile. 2023'e kararlı bir şekilde hazırlanacaksak bizim için son iki durak var. Bu, 2021'dir, 2022'dir. 2023 tamamen seçim. Bu çalışmayla biz istikametini kaybetmiş, avara kasnak gibi dolaşanlara bu memleketi teslim edemeyiz" demişti.







A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN