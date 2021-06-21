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Sağlık Bakanı Koca paylaştı! Türkiye, aşılama hızında dünya lideri

Son dakika haberi... 'nin Kovid-19'la mücadelesi devam ederken Sağlık Bakanı , Our World in Data'nın verilerine göre, Türkiye'nin aşılama hızında en iyi performans gösteren ülke olduğunu belirtti ve söz konusu tabloyu paylaştı.

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Giriş Tarihi: 21.06.2021
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Sağlık Bakanı Koca paylaştı! Türkiye, aşılama hızında dünya lideri

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı sosyla medya hesabından bir açıklama yayınladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı: AŞILAMA HIZINDA EN İYİ PERFORMANS 'NİN. 14-20 Haziran arasında, Türkiye, ve 'yı geride bırakarak, aşılama hızında en yüksek performansı gösteren ülke oldu. Her gün, aşı programındaki her 100 kişiden ortalama 1,45'inin aşısı yapıldı. (Kaynak: Our World in Data)

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