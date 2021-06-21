Sağlık Bakanı Koca paylaştı! Türkiye, aşılama hızında dünya lideri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı: AŞILAMA HIZINDA EN İYİ PERFORMANS TÜRKİYE'NİN. 14-20 Haziran arasında, Türkiye, Çin ve Almanya'yı geride bırakarak, aşılama hızında en yüksek performansı gösteren ülke oldu. Her gün, aşı programındaki her 100 kişiden ortalama 1,45'inin aşısı yapıldı. (Kaynak: Our World in Data)

AŞILAMA HIZINDA EN İYİ PERFORMANS TÜRKİYE'NİN. 14-20 Haziran arasında, Türkiye, Çin ve Almanya'yı geride bırakarak, aşılama hızında en yüksek performansı gösteren ülke oldu. Her gün, aşı programındaki her 100 kişiden ortalama 1,45'inin aşısı yapıldı. (Kaynak: Our World in Data) pic.twitter.com/vl5DmvciWg — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 21, 2021