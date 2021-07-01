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Son dakika | Başkan Erdoğan 'hayırlı olsun' deyip paylaştı: Aşılama 50 milyonu aştı! Dikkat çeken TURKOVAC mesajı

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Giriş Tarihi: 01.07.2021 Güncelleme Tarihi: 01.07.2021
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Son dakika | Başkan Erdoğan 'hayırlı olsun' deyip paylaştı: Aşılama 50 milyonu aştı! Dikkat çeken TURKOVAC mesajı

Son dakika haberi... Türkiye koronavirüsle mücadelesinde aşılama çalışmalarına son sürat devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsle mücadele kapsamında aşılamanın 50 milyonu aştığını söyledi. Başkan Erdoğan paylaşımında ayrıca "Yakın zamanda devreye alacağımız yerli aşımız TURKOVAC ile inşallah KOVİD-19'la mücadelemizi çok daha güçlü bir şekilde sürdürecek, Türkiye'yi daha sağlıklı yarınlara taşıyacağız." dedi.

Türkiye'de uygulanan koronavirüs aşı sayısı 50 milyonu aştı. Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından 50 milyon dozun aşıldığını duyurdu.

Başkan Erdoğan mesajında, "Koronavirüs salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun, 50 MİLYON dozu aştık. Hayırlı uğurlu olsun. Güçlü sağlık sistemimiz, sağlık çalışanlarımızın gayreti ve Milletimizin hassasiyetiyle birlikte yakın zamanda devreye alacağımız yerli aşımız TURKOVAC ile inşallah KOVİD-19'la mücadelemizi çok daha güçlü bir şekilde sürdürecek, Türkiye'yi daha sağlıklı yarınlara taşıyacağız." dedi.

3. doz aşı ne zaman? 3. DOZ AŞI NE ZAMAN?
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