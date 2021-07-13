Kara geceden demokrasi zaferine! 15 Temmuz destanı 5. yılında!
Türkiye bundan 5 yıl önce 15 Temmuz günü bir darbe girişimine tanık oldu ve karanlık bir gece yaşadı. Demokratik yönetimi ve milli iradeyi hedef alan bu darbe girişiminde, 251 vatandaşımız şehit oldu, yüzlerce kişi yaralandı. Peki o gün neler yaşandı? A Haber muhabiri Mehmet Karataş ve konukları o geceyi anlattı.
5 yıl önce Türkiye en karanlık gecelerinden birini yaşadı. 15 Temmuz ihanetinin gecesinde, darbecilerin ele geçirmeye çalıştıkları kritik noktalardan biri de o zamanki adıyla Boğaz Köprüsü'ydü. Peki o gece neler yaşandı? Destanın kahramanları o gece yaşadıklarını A Haber'e anlattı.
15 Temmuz Gazisi Safiye Bayat, "Akıllarındaki tek düşünce ellerimizdeki kurşunları bunlara sıkalım. Sordun "Neden bunu yapıyorsunuz?", 'Burası artık bizim dediler.' Sonra hırpalandık, yanağımın üzerinden ateş açtılar. Gidip konuştuğunuz gözlerindeki karanlığı görebiliyorsunuz. 15 Temmuz'u unutmayın, o günü biz yaşadık, biz elimizden geldiğince bunu unutturmamaya, 15 Temmuz'un ruhunu anlatmaya, Türkiye'de vatanseverliği göstermek için biz her zaman burada olacağız." dedi.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde gazi olan Mustafa Öksüz, "Askerler 'darbe oldu evinize dönün' dediler ama biz Türk askerinin orada olduğunu şaşırdık. Ben direkt birinci tanka atladım. Askerleri etkisiz hale getireyim dedim ama öyle bir şey yoktu." dedi.
Gazi Adem Sefer, "Türk bayrağıyla alana inen, vatanına sahip çıkan insanlara silah doğrultulacağına inanmıyorduk. İnsanlar silah sesleriyle kaçmaya başladı. Biz ortada kaldık. Askerlere döndüm 'siz ne biçim hainsiniz. Ellerinde silah olmayan bayrak olan insanlara nasıl ateş edersiniz' dedim.
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