Kara geceden demokrasi zaferine! 15 Temmuz destanı 5. yılında!

15 Temmuz Gazisi Safiye Bayat, "Akıllarındaki tek düşünce ellerimizdeki kurşunları bunlara sıkalım. Sordun "Neden bunu yapıyorsunuz?", 'Burası artık bizim dediler.' Sonra hırpalandık, yanağımın üzerinden ateş açtılar. Gidip konuştuğunuz gözlerindeki karanlığı görebiliyorsunuz. 15 Temmuz'u unutmayın, o günü biz yaşadık, biz elimizden geldiğince bunu unutturmamaya, 15 Temmuz'un ruhunu anlatmaya, Türkiye'de vatanseverliği göstermek için biz her zaman burada olacağız." dedi.