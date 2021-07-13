Galatasaray'a skandal tavır! Yunanistan basını ne diyor?
Uluslararası her platformda Türkiye karşıtı tutum sergilemekten geri durmayan Yunanistan, dostluk ve iyi niyetten uzak tavırlarını bu kez yeşil sahaya taşıdı. Özel maç için Yunanistan'a giden Galatasaray kafilesi, çirkin bir tavırla karşılaşırken, sarı kırmızılılar İstanbul'a dönerek protesto etti. Galatasaray kafilesine uygulanan çirkin tavırla ilgili Yunanistan'dan nasıl bir açıklama geldi? A Haber Atina muhabiri Manolis Kostidis olayın Yunan basınına yansımasını aktardı.
Yeni sezona hazırlanan Galatasaray, Olympiakos ile oynanacak hazırlık maçı için Yunanistan'a gitmişti. Havaalanında uzun süre bekletilen ve Türkiye'de yapılan testlerin geçersiz sayılıp yeni test yapmaları istenen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, duruma çok sinirlenmiş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'ndan da sarı kırmızılı kafileye destek gelmişti. A Haber Atina muhabiri Manolis Kostidis olayın Yunan basınına yansımasını aktardı.
GALATASARAY'I ALMAYIN EMRİNİ O VERMİŞ
A Haber Atina muhabiri Manolis Kostidis Galatasaray'a uygulanan skandal tavrı değerlendirirken olayın Yunan basınındaki yansımalarını aktardı.
"Yunanistan Sivil Koruma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalyas bu konu hakkında bir açıklamada bulundu. Çünkü kendisi pandemiyle ilgili tüm önlemleri alan kişi ve Yunanistan'ın pandemiyle ilgili protokol uyguladığını iddia etti. Hatta Galatasaray takımının Yunanistan'a girmemesine dahil emir verdiğini de açıkladı. Kendisinin açıklamasına göre Galatasaray kulübünün rapid testi yapmayı reddettiğini iddia ediyor ama sarı kırmızılı takım tam aksini belirtmekte. Yunanistan'a göre rapid test yapılmalıydı elbette tüm gelenlere rapid test yapılmamakta ama Galatasaray'a böyle bir karar alındığı belirtilmekte. Galatasaray ile Olympiakos arasında oynanması gereken maç oynanmadı. Yunanistan hükümeti olayı büyütmüyor sadece Sivil Koruma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalyas açıklamada bulundu Dışişleri Bakanlığı herhangi bir cevap vermedi."
YUNAN MEDYASI GALATASARAY'I SUÇLADI
Yunan medyasında bu olayla ilgili haberler yapılmakta. Özellikle spor gazeteleri bu konu hakkında Galatasaray'ın tahrik edici tutumundan bahsedilmekte. Böyle iddialar bulunmakta. Gelecek dönemde bu maç oynanır mı? bunu da bilmiyoruz ama Yunanistan özellikle Türkiye'den gelenlere rapid test yapmakta kararlı. Tabi bütün kafileye yapılması ilginç olarak nitelendirilmekte. Özel izinler ve vizeler alınmıştı, PCR testi yapılmış aşı belgeleri vardı ama Yunanlılar rapid testi de istediler.
ÇAVUŞOĞLU: İYİ NİYETTEN VE CENTİLMENLİKTEN UZAK MUAMELE
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray Futbol Takımı'na yönelik centilmenlik dışı tutuma tepki gösterdi.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından, "Bugün Galatasaray Futbol Takımımızın Yunanistan'da karşılaşmış olduğu iyi niyetten ve centilmenlikten uzak muamele kabul edilemez. Tüm takımlarımızın her zaman yanındayız!" mesajını paylaştı.
AK PARTİ'DEN YUNANİSTAN'A TEPKİ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray Futbol Takımı'na yönelik tutuma tepki gösterdi.
Çelik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Yunanistan'ın, Galatasaray Spor Kulübü'ne dönük kötü muamelesini şiddetle kınıyoruz. Kötü niyet ve kabalığın sportmenlikte yeri yoktur. Galatasaray dünyada yeri olan büyük bir takımımızdır. Yunan otoriterlerinin yaptığı saygısızlık asla kabul edilemez. Yunan makamlarının Galatasaray'a yaptığı saygısızlık sadece kendilerine yakışmıştır. Dostluk ve sporla ilgisi olmayan, her bakımdan yakışıksız davranışlarını not ediyoruz."
BAKAN KASAPOĞLU'NDAN KINAMA
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sarı-kırmızılı kulübün yanında olduklarını belirterek, "Galatasaray'ın karşı karşıya kaldığı bu ilkel tavrı şiddetle kınıyorum" dedi.
Başkan Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim ile telefonda görüştüğünü belirten Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptığı açıklamada, "Hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray Spor Kulübü'müzün karşılaştığı tutum üzerine kulüp başkanı Burak Elmas ve Fatih Hoca ile telefonda görüşerek yanlarında olduğumuzu ifade ettim. Galatasaray'ın karşı karşıya kaldığı bu ilkel tavrı şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı.
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