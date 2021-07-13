Galatasaray'a skandal tavır! Yunanistan basını ne diyor?

YUNAN MEDYASI GALATASARAY'I SUÇLADI

Yunan medyasında bu olayla ilgili haberler yapılmakta. Özellikle spor gazeteleri bu konu hakkında Galatasaray'ın tahrik edici tutumundan bahsedilmekte. Böyle iddialar bulunmakta. Gelecek dönemde bu maç oynanır mı? bunu da bilmiyoruz ama Yunanistan özellikle Türkiye'den gelenlere rapid test yapmakta kararlı. Tabi bütün kafileye yapılması ilginç olarak nitelendirilmekte. Özel izinler ve vizeler alınmıştı, PCR testi yapılmış aşı belgeleri vardı ama Yunanlılar rapid testi de istediler.

ÇAVUŞOĞLU: İYİ NİYETTEN VE CENTİLMENLİKTEN UZAK MUAMELE



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray Futbol Takımı'na yönelik centilmenlik dışı tutuma tepki gösterdi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından, "Bugün Galatasaray Futbol Takımımızın Yunanistan'da karşılaşmış olduğu iyi niyetten ve centilmenlikten uzak muamele kabul edilemez. Tüm takımlarımızın her zaman yanındayız!" mesajını paylaştı.