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15 Temmuz şehidi Türkmen Tekin'in eşi Ramazan Tekin eşinin şehit olduğu anları A Haber'de anlattı! Prof.Dr. Özden Zeynep Oktav gözyaşlarını tutamadı

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 12.07.2021 Güncelleme Tarihi: 12.07.2021
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15 Temmuz şehidi Türkmen Tekin'in eşi Ramazan Tekin eşinin şehit olduğu anları A Haber'de anlattı! Prof.Dr. Özden Zeynep Oktav gözyaşlarını tutamadı

A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan 15 Temmuz şehidi Türkmen Tekin'in eşi Ramazan Tekin eşinin şehit oluşunu canlı yayında anlattı. Eşinin o an ayakkabı bile giymeden terliklerle sokağa çıktığını belirten Tekin, darbecilerin tankları vatandaşların üstüne sürdüğünü söyledi. Bu esnada eşinin yerde yattığını gören Tekin, bir vatandaşın yardımıyla eşini hastaneye kaldırdığını ve saat 04.00'te şehit haberini aldığını ifade etti. Ramazan Tekin'in eşinin şehit olduğu anlattığı anlarda stüdyoda bulunan Prof.Dr. Özden Zeynep Oktav ise gözyaşlarını tutamadı. Oktav "Duygulanınca böyle oluyorum. Televizyonda hep izliyoruz ama yüz yüze olmak farklı bir şey gerçekten. Kusura bakmayın tutamadım kendimi" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz şehidi Türkmen Tekin'in eşi Ramazan Tekin A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi'ne özel açıklamalarda bulundu. Hain darbe girişimi gecesinde eşinin şehit olduğu anları anlatan Ramazan Tekin'in sözlerinin ardından programın konuklarından Siyaset Bilimci Prof.Dr. Özden Zeynep Oktav gözyaşlarını tutamadı.

EŞİM AYAKKABILARINI GİYMEYİ UNUTMUŞ TERLİKLE DIŞARI ÇIKTI

"O akşam bir telefon geldi, darbe olduğunu öğrendik. Eşim 'Ramazan darbe oluyor hemen çıkalım' dedi. Aşağıya indik ve Esenlere doğru yürümeye başladık. Balkondan bakan insanları aşağıya çağırdık. Eşim o akşam ayakkabılarını bile giymemiş terliklerle yola çıktı. Çocuğumuzu da uykusundan kaldırmadık."

"RAMAZAN, VATAN ELDEN GİDİYOR"

"O gece hiçbir şey düşünmedik. Tek düşündüğümüz şey vatanımız ve bayrağımızdı. Sokakta çok sayıda insan gördük ve o an mutlu oldum. Sonra eşime biraz oturmamızı söyledim. O da bana "Hayır olmaz Ramazan, vatan elden gidiyor" dedi.

EŞİMİ YERDE YATARKEN GÖRDÜM

"Üst geçitte insanlar tank geçtiğini söyledi. İğne atsan yere düşmüyordu. Sola döndüğümde milletin kaçtığını gördüm. Hainler tankları vatandaşların üstüne sürdü. Eşimi o an yerde yatarken gördüm. Kafatasına darbe almıştı."

SAAT 04.00'TE ŞEHİT OLDUĞUNU ÖĞRENDİM

"Bir can değil bin can feda olsun. Bir araç bizi aldı hastaneye götürdü. Allah'a dua ettim Eşimi hastaneye yetiştirdik. Bağcılar Araştırma Hastanesi'ne götürdük eşimi. Saat 04.00'te şehit olduğunu öğrendim."

TUTAMADIM KENDİMİ

Prof.Dr. Özden Zeynep Oktav, şehit eşi Ramazan Tekin'in eşinin nasıl şehit olduğunu anlattığı anlarda göz yaşlarını tutamadı. Oktav "Duygulanınca böyle oluyorum. Televizyonda hep izliyoruz ama yüz yüze olmak farklı bir şey gerçekten. Kusura bakmayın tutamadım kendimi" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz darbe girişiminde neler yaşandı? 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNDE NELER YAŞANDI?

15 Temmuz şehidi Türkmen Tekin'in eşi Ramazan Tekin A Haber'e konuştu 15 TEMMUZ ŞEHİDİ TÜRKMEN TEKİN'İN EŞİ RAMAZAN TEKİN A HABER'E KONUŞTU

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