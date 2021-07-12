15 Temmuz şehidi Türkmen Tekin'in eşi Ramazan Tekin eşinin şehit olduğu anları A Haber'de anlattı! Prof.Dr. Özden Zeynep Oktav gözyaşlarını tutamadı

"RAMAZAN, VATAN ELDEN GİDİYOR"

"O gece hiçbir şey düşünmedik. Tek düşündüğümüz şey vatanımız ve bayrağımızdı. Sokakta çok sayıda insan gördük ve o an mutlu oldum. Sonra eşime biraz oturmamızı söyledim. O da bana "Hayır olmaz Ramazan, vatan elden gidiyor" dedi.