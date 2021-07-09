15 Temmuz destanı 5.yılında! Kahramanlar o gece yaşadıklarını A Haber'e anlattı: Bu sancağı nesiller boyunca taşıyacağız

Türkiye bundan 5 yıl önce 15 Temmuz günü bir darbe girişimine tanık oldu ve karanlık bir gece yaşadı. 15 Temmuz ihanetinin gecesinde, darbecilerin ele geçirmeye çalıştıkları kritik noktalardan biri de Saraçhane'ydi. Bölgede yaşanan çatışmalarda 17 kişi şehit oldu, yüzlerce kişi yaralandı. Peki o gece neler yaşandı? Destanın kahramanları o gece yaşadıklarını A Haber'e anlattı.

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