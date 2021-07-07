RTÜK'ten FOX TV ve Halk TV'nin de aralarında bulunduğu 5 kanala ceza: Kanallara neden ceza verildi?

TELE 1'DE HDP SLOGANLARI

Açıklamada, Üst Kurul'un Tele 1 kanalına da "5. Boyut" program konuğu Mehmet Tezkan ve "Gün Başlıyor" program sunucusu Can Ataklı'nın sözleri nedeniyle idari para cezası uyguladığı ifade edildi. Tele 1'e ayrıca "Türkiye'nin Gündemi" programında Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın sözleri nedeniyle idari para cezası verildiği aktarıldı.

Üst Kurul'un Tele 1'de "Gün Ortası" haber bültenindeki yayına ilişkin bir dosyayı daha incelediği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın bir konuşmasının canlı yayınla verilmesi esnasında dile getirilen sözler ile konuşma sırasında geri plandaki topluluğun attığı sloganların, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun hükümlerinin ihlal ettiği, bunların Türk toplumunun milli değerlerini aşağılayıcı ve kurum ile kişileri eleştirmenin ötesinde küçük düşürücü ve itibarsızlaştırıcı nitelikte olduğu kanaatiyle yayıncı kanala idari para cezası uygulandı."

RTÜK'ün aynı konuşmanın canlı yayını için KRT televizyonuna da idari para cezası müeyyidesi uyguladığı bildirildi.