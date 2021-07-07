RTÜK'ten FOX TV ve Halk TV'nin de aralarında bulunduğu 5 kanala ceza: Kanallara neden ceza verildi?
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından yapılan açıklamada FOX TV, Halk TV, TV 100, Tele 1 ve KRT'ye yayın ilkelerini ihlal ettikleri gerekçesiyle yaptırım uygulandığı duyuruldu. Yapılan açıklamada 5 kanala yönelik verilen cezaların nedenleri de tek tek kamuoyuna sunuldu.
FOX TV'YE İDARİ PARA CEZASI
Üst Kurul'un öncelikle FOX televizyonuna ait dosyayı incelediği aktarılan açıklamada, sunucu Selçuk Tepeli'nin 3 farklı haberdeki ifadelerinin yayın ilkelerine uygunluk açısından değerlendirildiği kaydedildi.
Açıklamada, Tepeli'nin ifadelerinin tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine aykırı olduğu sonucuna varılarak FOX TV'ye idari para cezası uygulandığı aktarıldı.
TELE 1'DE HDP SLOGANLARI
Açıklamada, Üst Kurul'un Tele 1 kanalına da "5. Boyut" program konuğu Mehmet Tezkan ve "Gün Başlıyor" program sunucusu Can Ataklı'nın sözleri nedeniyle idari para cezası uyguladığı ifade edildi. Tele 1'e ayrıca "Türkiye'nin Gündemi" programında Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın sözleri nedeniyle idari para cezası verildiği aktarıldı.
Üst Kurul'un Tele 1'de "Gün Ortası" haber bültenindeki yayına ilişkin bir dosyayı daha incelediği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın bir konuşmasının canlı yayınla verilmesi esnasında dile getirilen sözler ile konuşma sırasında geri plandaki topluluğun attığı sloganların, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun hükümlerinin ihlal ettiği, bunların Türk toplumunun milli değerlerini aşağılayıcı ve kurum ile kişileri eleştirmenin ötesinde küçük düşürücü ve itibarsızlaştırıcı nitelikte olduğu kanaatiyle yayıncı kanala idari para cezası uygulandı."
RTÜK'ün aynı konuşmanın canlı yayını için KRT televizyonuna da idari para cezası müeyyidesi uyguladığı bildirildi.
HALK TV'DE TERÖR PROPAGANDASI
Üst Kurul'un Halk TV'de yayınlanan "İki Yorum" programında Levent Gültekin ve Murat Sabuncu'nun kullandığı ifadelere ilişkin dosyayı da incelediği aktarılan açıklamada, "RTÜK, bu ifadelerin 6112 sayılı Kanun'un 8. Maddesinin 1. Fıkrasının (ç) bendini ihlal ettiği gerekçesiyle Halk TV'ye idari para cezası yaptırımı uygulanmasına karar verdi." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, Üst Kurul'un Halk TV'ye "Görkemli Hatıralar" programından dolayı da ceza verdiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Yayında CHP Milletvekili Hilmi Yarayıcı tarafından seslendirilen 'Cemo' isimli şarkının Grup Yorum'un DHKP-C terör örgütü üyeliği suçundan yargılandığı davanın iddianamesine 'terör örgütü faaliyetleri çerçevesinde suç işlemeye alenen teşvik etmek' iddiasıyla dahil edildiği tespit edilerek, ilgili yayın nedeniyle yayıncı kuruluşa program durdurma ve idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı."
İKİ AYRI YAPTIRIM DA TV 100'E
Açıklamada, Üst Kurul'un TV 100'ün "Var Odası" programında, yayın ilkeleri arasında yer alan "dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemez" hükümlerinin ihlal edildiğine karar verdiği vurgulanarak, kanala idari para cezası uygulandığı bildirildi.
Aynı kanalda "Şimdi Konuşalım" programında "YPG'ye Türkiye üzerinden silah götürüldüğüne" ilişkin ifadelerin yer aldığına dikkat çekilerek, bunların doğruluk ve gerçeklik ilkelerine aykırılık teşkil ettiği, bu nedenle kanala idari para cezası verildiği aktarıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İŞKUR işçi ve personel alımları Temmuz 2021: Son dakika açıklamasıyla 95 bin işçi alınacak! Binlerce kişi...
- Akbank'ta sorun mu var, saldırıya mı uğradı? Akbank sorunu ne zaman düzelecek?
- Sosyal yardım alanlara bayram parası ödenecek mi, var mı 2021? Sosyal yardım alanlar emekli ikramiyesi alabilir mi?
- Nakdi ücret desteği uzatıldı mı? Haziran 2021 nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? İŞKUR ile e-Devlet sorgulama...
- İl içi ihtiyaç listesi 2021 açıklandı mı? Öğretmen il içi tayin atama ihtiyaç listesi sorgulama nereden yapılır?
- İşçilere bayram müjdesi! Taşeron ve kamu işçisi 3. ilave tediyeler ne zaman ödenecek? İkramiye ödeme tarihi...
- Son dakika: Bayram tatili uzatıldı mı? 2021 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? 15 Temmuz ile birleşecek mi?
- Bilim Kurulu son dakika: Maske yasağı bitecek mi? 2021'de maske takma zorunluluğu ne zaman bitecek?
- EURO 2020'de 2. finalist kim olacak? İngiltere Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- SSK Bağ-Kur bayram ikramiyesi ödeme takvimi: 2021 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
- MSB son dakika: Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2021 Temmuz zammı ile bedelli askerlik fiyatı kaç para?
- 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı var mı? 16 Temmuz 2021 tatil olacak mı?