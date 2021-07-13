Türkiye ve ABD arasında Kabil Havalimanı gelişmesi! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar son durumu açıkladı

Akar, gazetecilerin Afganistan'daki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesi ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik sorularını yanıtladı.

Başta ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin olmak üzere bazı mevkidaşları ile yaptığı telefon görüşmeleri hatırlatılarak sürecin nasıl gittiğinin sorulması üzerine Akar, "Biz, 'Afgan kardeşlerimiz', 'kardeş Afganistan' diyoruz. Onlarla köklü tarihi ve kültürel bağlarımız var.

Onların sulhu, sükunu, huzuru ve güvenliği bakımından yapacağımız ne varsa şimdiye kadar yaptık, bundan sonra da aynı doğrultuda çalışmaya devam edeceğiz. Afganistan'ın siyasi, sosyal yapısı ile içinde bulunduğu genel durumu da dikkate alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Süreç başladı, görüşmeler devam ediyor." ifadelerini kullandı.